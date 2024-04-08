进入杨柳飞絮期，如何科学防护？

人民网北京4月8日电 （记者孙红丽）春风又至，今年的飞絮季也来了。

北京市园林绿化局和北京市气象局联合发布了2024年北京杨柳飞絮始期预报。中心城区和南部城区将于4月7日至10日进入飞絮期。城区东北部和西北部稍晚，于4月8日至11日开始飞絮。

北京市疾控中心今日发文提示，敏感人群接触杨柳花粉和细小飞絮后，可能会引起过敏反应，主要症状包括眼部瘙痒、红肿、流泪等；呼吸道表现为清水样鼻涕、鼻塞、频繁打喷嚏、喉咙瘙痒、咳嗽等，严重时还可能出现气喘、哮喘等；皮肤上也可能出现干燥、红肿、瘙痒、风团等过敏症状。

如果出现过敏症状，应及时去医院就诊，在医生指导下使用抗过敏药物缓解症状。切勿自行用药或忽视症状，以免加重病情。此外，可登陆中国气象网网站或气象北京微信查询杨柳飞絮预报，提前做好防护。

如何对抗飞絮？

01好汉不吃眼前亏，惹不起，咱躲

和其它过敏一样，敏感人群最好脱离过敏原，白天尽可能待在室内。飞絮会持续半个月到一个月，一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出，即便要做户外活动，也要在杨柳絮比较少的时候，比如早晨、夜晚，降雨后会大幅度缓解。

室内通风要关好纱窗，注意室内卫生，湿式清扫，必要时开启空气净化器。

02躲不了，咱防

防絮入鼻

飞絮细小，易被吸入鼻腔，之后鼻塞、鼻涩、流鼻涕、打喷嚏接踵而来，严重的甚至引发气喘、哮喘等更为严重的呼吸道症状或疾病。

敏感人群外出时需佩戴口罩做好防护，口罩使用时应遵照其使用说明佩戴，佩戴时必须完全罩住鼻、口及下巴，保持口罩与面部紧密贴合，密闭性越好防护效果越佳。

防絮入眼

飞絮入眼，很难清除，会导致敏感人群眼睛红肿、流泪，上面携带的大量灰尘和细菌也会入眼引发炎症。

外出时佩戴纱巾，护目镜、眼镜等，尤其是骑行外出的人，增加了飞絮迎面入眼的机会，一定要做好眼睛的防护。

包裹自己

皮肤易过敏的人群，尽量避免皮肤接触飞絮，否则皮肤瘙痒难忍，甚至红肿发炎。外出要“包裹”自己，戴帽子，穿长衣长裤，尽量避免皮肤与飞絮直接接触。

皮肤沾上飞絮后，要及时清除，最好用温水清洗，有助预防过敏或减轻过敏症状。

当皮肤出现过敏症状时千万不要抓挠，轻轻拍打、冷敷、涂止痒药可减轻症状。

03及时清洁，注意安全

1. 外出后返回应先洗手，同时清洗鼻腔和面部，及时清扫外衣上的飞絮。

2. 杨柳飞絮高发期要及时清理或喷水湿化室内飞絮，尤其是附着在电暖器等加热电器表面以及家具和地板表面的飞絮；室内可使用吸尘器及时清理。

3. 定期打扫汽车内部，及时清理飞絮和灰尘。

4.注意消防安全，严禁乱扔烟头，严禁明火引燃飞絮。