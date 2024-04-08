什么是腺病毒？如何防治？

人民网北京4月8日电 （记者乔业琼）据厦门疾控微信公众号消息，不少人在发烧咳嗽时，容易联想流感、支原体衣原体感染、新冠等，其实腺病毒也可能是元凶之一。

什么是腺病毒？

腺病毒并非新型病毒，是引起儿童呼吸道感染的常见病毒。有A到G共7个亚组，不同型别可引起不同部位的感染。

有何症状？

急性呼吸道感染患者以急性上呼吸道感染为主，表现为急性发热起病，同时伴咳嗽、咳痰、咽部不适、咽痛等；还可出现腹泻、乏力、恶心、食欲减退等消化系统症状；少数患者出现头痛、头晕、膀胱炎、眼结膜炎（红眼）、脑炎等；患者病程1-14天（平均5-7天），多数呈自限性。

部分患儿临床表现重，肺外并发症多，重症病例易遗留慢性气道和肺疾病，是目前造成婴幼儿肺炎死亡和致残的重要原因之一。免疫系统功能较弱或慢性呼吸系统疾病、心脏病等患者感染后引发严重疾病的风险较高，可出现重症和危重症，甚至死亡。

如何传播？

经呼吸道飞沫传播：主要表现为隐性感染、急性上呼吸道和下呼吸道感染，患者大多症状轻微或无明显症状。

经接触传播：手接触被腺病毒污染的物体或表面后，未经清洗而触摸口、鼻或眼睛等部位。

粪口途径传播：接触腺病毒感染者的粪便。

这种病毒的传染性较强，不只是儿童，各年龄段人群都普遍易感，尤其是在密闭、拥挤和潮湿的环境常可引起暴发流行，如学校、托幼机构、医疗机构、室内游泳场所等。

如何防治？

目前国内尚无针对人腺病毒感染的特异性抗病毒药物，临床上以对症支持、免疫调节治疗和针对并发症的治疗为主，也无可供普通人群使用的腺病毒疫苗。腺病毒引起的急性呼吸道感染多数呈自限性，如临床症状不严重可自行痊愈，如病情不见好转，出现持续高热、剧烈咳嗽、气促等严重症状，建议尽早去医院就诊。

要预防腺病毒感染，与其他呼吸道传染病预防类似应坚持勤洗手、戴口罩、加强室内通风等。