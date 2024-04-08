三招教你预防“发热伴”

人民网北京4月8日电 （记者乔业琼）据无锡疾控微信公众号消息，蜱虫病在我国分布广泛，主要分布于河南、湖北、山东、江苏、安徽、辽宁等省市的丘陵、山地、森林地区。该病具有明显的季节性，多发于春夏季，流行时问一般为3～11月份，高峰期在5～7月份。

公众所说的“蜱虫病”，就是“发热伴血小板减少综合征”（简称“发热伴”）。它是一种由发热伴血小板减少综合征病毒引起的急性传染病；主要经带毒蜱虫叮咬感染，还可在无防护情况下通过接触感染动物或患者的血液、分泌物、排泄物及其污染物造成感染；以发热、血小板、白细胞进行性减少为主要特征，有常伴有恶心、呕吐、全身酸痛等症状；潜伏期多为1-2周；绝大多数患者预后良好，但既往有基础疾病、老年患者、出血倾向明显等预后较差，可能会危及生命，应及时就医。

那么，在日常生活中，如何预防“发热伴”？一是在野外活动时，做好个人防护，应穿长袖衣裤，扎紧裤腿，裸露皮肤涂抹蚊虫驱避剂，避免在草地、树林等环境中长时间坐卧，防止蜱虫叮咬；二是一旦被蜱虫叮咬，千万不可生拉硬拽、强行拔除，要及时就医用科学的方法进行处理；三是带宠物到户外活动时，除了检查自己身上有没有携带蜱虫之外，也要查看一下宠物的身上有没有携带蜱虫，避免把蜱虫带到家里。