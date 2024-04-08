马长生：构建房颤管理全流程、多元化生态圈

房颤是临床上最常见的心律失常之一，同时也是缺血性脑卒中最大的危险因素之一。近日，首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任马长生在接受人民网记者采访时表示，应提高公众对房颤的知晓率及临床对房颤的控制率，构建房颤管理全流程、多元化生态圈。

马长生介绍，房颤，即心房颤动，也被称为“21世纪心血管流行病”。房颤多发于老年群体，冠心病、糖尿病、心力衰竭、肥胖等疾病都可能诱发房颤。此外，大量饮酒、吸烟、劳累、情绪激动、精神紧张、过量摄入咖啡因等也可能增加房颤的发病风险。

“目前，相关医院建立了从预防、筛查、诊断、治疗到随访的全方位房颤管理流程，通过整合资源，为患者提供一站式服务，确保患者得到及时、专业的治疗。”马长生说。

马长生表示，随着我国人口老龄化程度持续加深，房颤发病率不断增高，基层诊疗面临一定挑战。下一阶段，要加强基层医生培训，创新诊疗方法，同时通过科普提升公众对房颤的认知，助力改善房颤基层诊疗现状。

“如今，房颤管理进入节律控制时代，导管消融技术的发展和应用是控制房颤发作、恢复和维持窦律的方法之一。”马长生提醒，在日常生活中，房颤患者需要注意休息和控制情绪，通过综合管理和个体化治疗，更好地控制节律或室律，预防栓塞。