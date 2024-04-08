让全体人民的健康权得到充分保障

“中国聚焦卫生健康领域科技前沿，因地制宜发展新质生产力，不断推动医疗技术进步，实现优质医疗资源下沉，更好服务群众健康需求。”4月7日是世界卫生日，在国家卫生健康委与世界卫生组织中国代表处共同举办的主题宣传活动中，国家卫生健康委副主任李斌表示，当前我国医疗卫生服务能力持续增强，人民健康水平持续提升，孕产妇死亡率、婴儿死亡率降至历史新低，全体人民健康权得到了充分保障。

“中国政府和卫生部门在实现全民健康覆盖、人人享有健康权利方面发挥着核心作用。以初级卫生保健为基础的卫生服务体系，为全体人民提供了重要的优质基本医疗和公共卫生服务。”世界卫生组织中国代表处代办乔建荣表示，自健康中国战略实施以来，各部门更加关注健康，保障全体人民健康权利，不让任何人掉队。

排话剧、发视频，培养公众“健康细胞”

世界卫生组织将今年世界卫生日的主题确定为“我的健康，我的权利”，中国将宣传主题定为“人人享健康 共同促健康”，倡导每个人当好自己健康的第一责任人，不断提高全体人民健康水平和健康素养。

“中国居民健康素养水平以每年2个百分点左右的速度稳步提升，健康生活方式日益普及。”李斌表示，当前人民群众当好自己健康第一责任人的意识和能力正在不断增强。

为了提高公众的健康素养水平，医疗机构不断创新健康教育形式。

江苏省人民医院院长刘云表示，医院建立了专家库、资源库，通过话剧、科普视频等多种方式加强健康科普，并与主流媒体合作，让主动健康的意识深入人心。

除了完善激励制度和政策，积极鼓励医务人员开展健康科普外，国家卫生健康委还创新传播渠道，让健康教育“润物细无声”。“我们举办新时代健康科普作品征集大赛，让优秀作品广为传播，大力推进健康教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村，培养‘健康细胞’。”李斌介绍，健康家庭建设将提升居民的健康素养与培育优良的家庭文化结合起来，健康已经成为新时代“家风”。

定制个体化方案、开运动处方，创出健康促进新模式

信息化在促进健康方面的作用日益凸显。在江苏省镇江市丹徒区世业镇，5个“健康加油站”均配备了智能化自助设备，可边检测边完成居民健康档案随访。

“我们卫星村有位72岁的村民，查出糖尿病，仅靠自己控糖效果并不理想。”镇江市丹徒区世业镇卫生院院长胡小忠说，医院为其定制个体化治疗方案，对其开展饮食控制、运动干预等综合治疗，并进行规范化管理，治疗效果显著。

借鉴这一经验，当地推出“1个健康指导员+1个健康协管员+1个小组长+若干名管理对象”的慢性病管理新模式；2021年，又增添了“有氧运动+颈肩痛训练操+低脂饮食”等运动处方作为干预手段，该卫生院成为江苏省慢性病运动健康干预试点单位。胡小忠表示，试点以来，卫生院已建立2000多份运动处方档案，开出近500份运动处方。

为了确保运动处方的执行率，卫生院还设计了家庭医生的运动干预服务包，并通过智能化自助设备完成随访，当前运动处方执行率达90%。

刘云介绍，2018年，江苏省人民医院承担开展的“糖尿病信息化管理平台与传播体系创建及示范应用”项目，创新性地助力医院开展精准化健康促进工作。目前，该项目已服务患者20余万人，辐射新疆、安徽等多个省区，协助数百家基层医院为糖尿病患者开展精准医疗服务和健康教育。（记者 张佳星）