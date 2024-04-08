有章可循让预制菜未来可期

拥有加热方便、口味稳定、生产集中等优势的预制菜近年来快速兴起，并逐渐渗透进人们的日常饮食中。

作为一种新兴食品，预制菜为消费者带来了多样化的餐饮体验。然而，安全标准不统一、部分生产者经营者信誉缺失、防腐剂滥用等问题，也引发了消费者的担忧。在此背景下，国家市场监管总局等六部门日前联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》（以下简称《通知》），无疑对预制菜产业的健康发展产生重大意义，既给相关企业增添了信心，也给消费者吃下一颗“定心丸”。

《通知》厘清了预制菜的概念和范围。《通知》明确，预制菜是以食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品。这一界定为整个行业划定了清晰的边界，有助于企业明确自身的产品定位和市场方向，也有助于消费者更好地了解和选择预制菜产品。

《通知》划出食品安全底线，回应了消费者对食品安全健康的期待。针对消费者最关心的防腐剂、添加剂问题，《通知》明确要求：预制菜不添加防腐剂；严把原料质量关，依法查验食用农产品原料的承诺达标合格证等产品质量合格证明，严格食品添加剂使用，切实保障预制菜产品食品安全。这对生产企业提出了更严格的管理要求，保证了预制菜产品的安全性，让消费者在购买和食用时能更放心。此外，《通知》还提出加强预制菜食品安全的科技创新和标准化建设，推动预制菜产业向高质量方向发展。提升企业关键技术创新研发水平，加快先进生产工艺装备应用，研究制定预制菜食品安全国家标准……多项举措，不仅有助于促进预制菜行业的规范化发展，提升预制菜的整体品质，还能满足消费者对健康、营养、美味的多元化需求。

《通知》保障了消费者的知情权和选择权，增强了消费者的信任度。《通知》提出，大力推广餐饮环节使用预制菜明示。这意味着，今后餐厅在使用预制菜时，尤其在外卖中，应该做到公开透明，明确告知消费者哪些是预制菜，让消费者根据自己的需求和喜好作出选择。

《通知》强调加强预制菜食品安全监管，为消费者放心食用保驾护航。严格落实属地监管责任、严把预制菜生产许可关口、重点检查预制菜生产经营企业各环节质量安全措施落实情况……一系列监管举措，为预制菜产业的安全发展提供了有力保障，也为消费者提供了更加安全、放心的消费环境。

预制菜丰富了人们的饮食选择，期待生产企业、经营企业和监管部门共同努力，确保其健康、安全，推动预制菜产业发展更加规范、有序。