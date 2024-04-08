山西太原全力增加车位供给

加快停车位建设、理顺车位租售机制、推动智慧管理……山西省太原市成立缓解停车难工作专班，以“1+N”的工作模式，开发“1”个“太原行”APP，推出拓增量与盘存量等“N”种措施，有效增加全市停车供给，努力破解群众关切的城市停车难问题。

开展车位摸底调查

一段时间以来，没位置停车一直是太原市民心中的老大难问题。

去年，市民王馨雅前往太原市政务服务中心办理业务，开车绕了好几圈也不见空余车位。为了赶在工作人员下班之前办理完，她叫上好友来帮忙。“我下车去办事期间，朋友就开我的车在附近逛，等我办完了再给他打电话来接我。”王馨雅无奈地说。

去年5月，太原市委主要负责同志就群众停车难问题举行调研座谈会，太原成立由市城乡管理局等11个部门、10个县（市、区）及市龙投集团主要领导为成员的工作专班，统筹推进各项工作，缓解居民停车难问题。

为了摸清车位缺口数量，太原市城管局组织三县一市六城区房产服务（管理）中心、市房产租赁管理服务中心与专业团队同步开展全市住宅小区停车位摸底调查。历时5个半月，完成了对城内六区及三县一市建成区546平方公里、300个调查单元、9600多个地块的专业停车资源调查工作，统计出全市现有车位总量、分布情况以及目前车位缺口数量，编制完成《建成区停车现状研究报告》，为政策制定和规划编制提供基础数据支撑。

破解停车难问题，开拓增量是根本。太原市城管局联合市房产管理局、交警支队、行政审批服务管理局等部门协同发力，全力扩大车位供给。

“停车最主要的矛盾是时间和空间的矛盾，时间上有些路段白天车位紧张，但是晚上车位都空出来了；空间上有些老旧小区或者医院停车尤为困难，但一些新开发的楼盘因为地理位置偏远，车位相对来说不紧张。”太原市城乡管理局副局长牛岩皓说。

为了破解时间和空间上的供需矛盾，太原市交警支队对白天流量较大而夜间流量较小的道路进行了专项摸排，已经在环网北巷等20条道路设置夜间限时停车泊位1400余个。加上近年来在侯家巷等67条道路设置的3088个夜间限时停车泊位，太原市共设置87条夜间限时停车泊位道路，可在夜间停放机动车5400余辆。

“每天19点到第二天早上7点，市民可以免费将车辆停放在夜间停车位，超时停放将罚款，缓解了一些老旧小区和高层密集住宅区群众夜间停车难题。”太原市公安局交通警察支队交通对策研究室副科长文凯说。

由于新建停车场需要时间，因此太原市注重充分利用现有土地资源。市城管局联合龙城发展投资集团有限公司利用全市高架桥下空间和闲置地块，新增划线车位21767个。

下一步，太原将盘活闲置土地增加停车资源。对于规划为公共停车场的用地，由政府收储建设公共停车场；对于边角空地，先行建设过渡性停车场；对于暂时闲置集体用地，由各城区组织建设临时停车场。

推进车位租售共享

“2004年太原全市机动车保有量为20万辆，到了2023年机动车保有量达到231万辆，10年间增长了10余倍。除了建设新停车位，如何盘活现有停车资源的存量是关键。”太原市城乡管理局交通设施管理科负责人苏建良说。

每周六早8点至周日晚8点，开车前往太原市城管局附近的市民，可以在太原市城管局内空余停车位免费停放车辆。按照“能开则开”的原则，太原积极推动机关事业单位对外开放内部停车位，市容环境卫生管理局、晋源区发改局、小店区政府等34个机关事业单位共释放1191个停车位。

与此同时，经前期摸排调研后发现，太原市内一些小区存在大量的空闲车位，怎么利用？需从源头发力。

太原市城管局牵头市发改委、市住建局等7部门联合印发《房地产开发项目车位和车库租售管理办法》，已于2024年1月5日实施。其中，第十一条破解了部分房地产开发商“只售不租”小区车位的难题：“建设单位出售车位、车库时，本建筑区划内房屋已全部交付使用超过12个月，尚有未出售或者附赠车位、车库的，建设单位不得拒绝提供停车服务，租赁价格也不得超过太原市住宅小区停车服务收费标准。”租赁出的车位租金每停放1小时收取2元，停放前半小时免费。同时界定车位买卖、租赁双方的权利与义务，将车位租售推向市场化。

“有的小区业主买下车位但一直闲置，出台管理办法能给老百姓带来实实在在的收益，也给周边过来办事的居民增加了车位，可谓是一举两得。”太原市房产管理局物业管理科负责人高建明说。

除此之外，《房地产开发项目车位和车库租售管理办法》鼓励符合条件的老旧小区对外开放停车位。一些停车位比较宽裕的老旧小区，鼓励其24小时向社会开放；而停车位紧张的小区，市民可以在业主外出的特定时间段内停放。

管理办法出台后，天力物业太原分公司释放车位13699个，金碧物业太原分公司释放车位8276个，晋美万联物业公司释放车位10601个。

停车信息实时查询

不久前，王馨雅开车带家人到太原市一家饭店吃饭。她提前打开了“太原行”APP，点击“去停车”按钮，输入目的地搜索后，地图页面上显示出目的地附近的停车位，绿色图标代表车位大量空余，红色图标则代表车位紧张。

“之前出行大家很容易扎堆到一个停车场排队，现在出门用‘太原行’APP搜索，能直接导航到显示有大量空余的停车场停车，太方便了。”王馨雅说。

王馨雅手机中的“太原行”APP是太原为缓解停车难题、提升市民生活品质而开发的应用软件，可实时显示空余车位信息，为市民提供停车余位查询、行车路线规划等服务，未来还将为新能源车主接入空余充电桩的实时位置信息。

走进龙城发展投资集团有限公司二层的太原龙投智慧停车管理平台，在地图上实时显示太原市目前空余停车位和今日进场流量。

“这就是热力图。”太原市龙城智讯停车资源管理有限公司总经理王珏指着地图上一团团红色云状标志物介绍，“红色饱和度越高的位置，停车周转率就越高，就说明在这个地方停车的人群越多。”

依靠道闸摄像机前端捕捉数据，再经后期大数据算法平台，综合生成的数据便形成了红色热力图，能清晰地看到各个区域停车周转率高低，为未来太原市停车位的开发与管理提供数据支撑和决策依据。

目前，“太原行”APP总共接入了383个停车场的54475个停车位，同时接入了具备共享条件的机关事业单位和物业小区在内的167个停车场的50470个共享车位。“太原行”APP在各大软件商城的下载量现约4.5万次，正在向广大市民推广使用。

“今年的工作重点是将目前无法实现信息接入的公共停车场全部接入‘太原行’智慧系统，市民能实时掌握每个路段停车场里的车位情况，同时加快新建停车场的速度，预计今年将新增公共停车位1万个以上。”牛岩皓说。

《 人民日报 》（ 2024年04月08日 11 版）