前段时间，笔者逛到一家热闹的纪念品商店，货架上的泥塑、皮影、布艺玩偶等传统玩具琳琅满目，吸引了不少顾客选购。和店员聊了聊发现，原来这家商店在保留传统玩具老玩法的基础上开发创作，以更时尚的理念契合年轻人的消费偏好，获得了不错的市场反响。

传统玩具焕发活力，传统糕点变身“网红”，文物日历寓教于乐，“新中式”服装受到青睐……近年来，国货“潮品”逐渐成为消费新增长点，推动消费领域持续拓展。

国货“潮品”走俏市场，源于中华优秀传统文化与现代市场经济的结合。当下，随着物质条件不断夯实、文化自信持续提升，消费者对高品质文化产品和服务的需求不断增长，以传统文化元素为切入口的文化创意产业迎来发展机遇。商家依托强大的供应链优势、生产配套优势，不断提升市场响应速度和灵活性，通过创意设计赋予商品突出的外在形象和丰富的文化内涵，激发消费者的认同感。在文化与情感的共鸣中，国货“潮品”受到欢迎，商家与消费者之间也从简单的供需关系向精神文化的交流互动关系转变。

国货品牌“出圈”出彩，创新是动力源泉。当前，国货“潮品”处于快速发展阶段，部分产品同质化、一些商家重形式轻内容等问题逐渐显现。要想从“网红”变长红，商家有必要充分研究消费市场需求，进一步挖掘产品背后的文化内核，以新内涵催生新供给。比如近两年马面裙热销，一些商家除了在细节上尽可能还原传统服饰特色以外，还结合现代消费者习惯适当加入时尚元素，让衣服好看更好穿，带动其品牌成功“出圈”；在销售渠道上，不少老字号品牌尝试开拓线上渠道，创新营销方式，弘扬中华优秀传统文化，在实现自身品牌出彩的同时，进一步拓展了消费群体。

中华优秀传统文化是取之不尽的文化宝藏。我国拥有超大规模市场，更为国货“潮品”创新发展提供了广阔舞台。精准把握消费需求，持续丰富市场供给，推动文化与消费深度融合，将催生更多高品质的国货“潮品”，更好满足人民群众对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2024年04月08日 06 版）