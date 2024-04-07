医学专家研发新型纳米酶“生态园丁” 成干眼症患者福音

干眼(dry eye)是一种极常见的眼科疾病，临床表现为眼干、眼痛等不适症状。记者6日获悉，医学专家研发出一种超小型纳米酶，通过模拟相关功能，可有效清除眼部过量的活性氧，加速角膜上皮修复，促进泪液分泌、恢复眼表稳态。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院黄锦海、周行涛团队与上海理工大学李贵生教授团队携手合作取得的这项研究成果，刊登在最新一期国际材料学顶尖学术期刊《先进功能材料》上。

据悉，随着电子产品使用频次增加，干眼发病率急剧上升，给干眼患者(如长期电脑办公的白领群体)生活带来巨大困扰。干眼患者的眼表在过量活性氧的持续破坏下，宛如一片干裂的“荒漠”。受“生态园丁”灵感的启发，研究团队借助医工交叉的多学科创新前沿优势技术，研制出新型纳米酶“生态园丁”，冲洗掉制造破坏的活性氧，悉心灌溉“土壤”，孕育出新的“绿洲”，恢复眼表本有的生机，为干眼症的干预提供了新思路。

研究团队方面介绍，其研发的Ce-MOFs(铈基金属有机框架)纳米酶凭借其超小粒径优势，能有效穿透眼组织，进入常规药物难以到达的深部组织，从里到外更充分地发挥抗氧化作用，进而实现无创且高效的干眼治疗，具有重要临床意义与转化前景。

据了解，黄锦海、周行涛领衔的眼科医工交叉创新团队，专注于解决致盲性眼病临床诊疗中的棘手难题，通过交叉融合光机电、眼球生物测量成像、纳米生物材料等领域的前沿技术，成功打破传统诊疗技术局限，创新开发了高效跨屏障递药系统，并融合近红外成像技术，为眼病诊疗一体化的新策略作出努力。(完)