养老服务专业人才要“扎得下根”

近日，江苏公布了该省养老护理专业技术资格评审委员会评审结果，168人评上全国首批养老护理专业技术职称，在行业内引发热议。

有了养老护理职称，意味着养老护理职业从专业学科到人才队伍建设以及职业评价方面形成了完整体系，使得这个职业有了更高的“含金量”，社会认同度也得到了提升，职业发展通道更畅通。

随着我国人口老龄化的加速推进和居民生活水平的不断提高，人民群众对养老护理服务的需求日益旺盛。然而，与日益增长的多元化、专业化养老需求相比，我国养老护理人员尤其是高素质专业人才还存在数量短缺、专业能力不强等诸多短板，成为制约养老服务高质量发展的关键因素。相关数据显示，我国养老护理人员潜在需求超过千万人，而目前相关从业人员只有30多万人，养老护理人才缺口巨大。

为建设一支稳定的、有专业素质的养老护理员队伍，不少地方已经迈出探索实践的步伐。比如，浙江宁波通过发放特殊岗位津贴、补贴，提高养老护理人员薪酬待遇，山西对相关从业者给予3万元至6万元的一次性入职奖励，等等。随着养老护理行业评价机制和保障制度的不断完善，将吸引更多专业人员进入养老行业。

当前，养老需求呈现出多层次、多样化、个性化的特点，养老服务的供给不但要细化，而且必须要跟得上不同老年人的需求，这对养老服务从业人员也提出了更高更专业的要求。相关从业者应该加强养老护理专业的理论知识和实际技能的学习，比如老年人的生活照护、身体的专业康复等，为老年人提供更加科学、高效的护理服务。

养老护理工作是一项需要爱心和责任感的事业，相关从业者应该信守真心、爱心、热心、耐心的服务理念，善于倾听、乐于沟通，多点爱心、多点耐心，照顾好老年人的心理需求，让老年人感受到更多的人文关怀。

数据显示，截至2023年末，我国65周岁及以上老年人口超2.1亿人，占全国总人口的15.4%。在可预见的将来，老年人对高质量、多元化的养老服务需求将更加旺盛。人才是养老事业发展的根本。期待更多人积极投身养老护理职业赛道，提升养老服务质量，稳稳托起这项重大民生事业。