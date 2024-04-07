阿托品可逆转近视?不实

近日，国内一款0.01%硫酸阿托品滴眼液获批上市，引发广泛关注。低浓度阿托品是目前唯一经循证医学验证能有效延缓青少年近视的药物，被不少人视为神药。硫酸阿托品滴眼液的功效究竟是什么，适用对象有哪些？近日，记者就相关问题采访了专家。

“低浓度阿托品滴眼液有严格的适应症，需要合理使用，并非神药。”中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长、中国医师协会眼科医师分会眼视光学专业委员会副主任委员杨智宽在接受记者采访时指出，这种药物在眼科临床应用中主要是麻痹睫状肌，多为儿童青少年验光时作为慢速散瞳药使用。尽管阿托品被广泛使用，但其副作用不能忽视，用低浓度阿托品散瞳时部分孩子会出现口干、面部潮红等反应。阿托品使用也有禁忌症，比如唐氏综合征儿童不能使用。

由于目前国际上尚无统一的低浓度阿托品使用规范和指南，关于不同浓度阿托品使用的有效性和安全性，一直是近视管理领域的一个研究热点。杨智宽表示，阿托品滴眼液延缓近视的效果呈现浓度依赖性，即高浓度阿托品对近视的控制效果更好，但不良反应更大同时反弹效应更强，而低浓度阿托品对近视的控制效果稍差，但不良反应也相对容易耐受。关于不同浓度阿托品滴眼液对近视防控作用的研究仍在探索中。此外，阿托品滴眼液的近视防控效果还受到其他因素的影响，如年龄、近视进展速度等。至于0.01%的阿托品滴眼液是否能作为预防性用药使用，目前仍存在争议。

杨智宽认为，目前没有任何药物可以根治或逆转近视。加强户外活动、培养良好的用眼习惯等仍是预防近视的最佳办法。

“如果孩子已近视，首先考虑光学方法进行干预，同时进行近视防控，减缓近视度数增加。低浓度阿托品眼药水仅仅是防止近视加深的手段之一。”杨智宽说。