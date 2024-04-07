“迷你肝脏”疗法开展人体试验

科技日报讯 （记者刘霞）据《自然》网站4月2日报道，一种在人体淋巴结内长出“迷你肝脏”的实验性疗法首次开展人体试验。研究团队正在12名晚期肝病患者身上测试该疗法，其中第一人于3月25日接受治疗，目前表现良好。研究团队指出，如果几个月后观测结果显示该疗法有效，未来有望彻底改变肝病治疗现状。

美国宾夕法尼亚州生物技术公司LyGenesis的埃里克·拉加斯及同事10多年前开始研发这一疗法。其过程是：从捐赠器官中提取肝细胞，将其注射到淋巴结内。肝细胞在淋巴结内增殖、分裂并发育出血管。随着时间的推移，淋巴结消失，剩下一个“迷你肝脏”。

此前，研究团队已将肝细胞直接插入小鼠、猪和狗的淋巴结，获得了功能齐备的肝脏。他们解释说，淋巴结实际上是一个微型生物反应器，特别适合细胞存活。它们含有重要的免疫细胞，在感染期间，这些免疫细胞会在器官内迅速增殖和分裂。此外，人体内约有800个淋巴结，失去1—5个尚未看到有什么影响。

该试验于2020年获得美国监管机构批准，目前有12名晚期肝病患者参与该疗法试验，于3月25日进行的首次手术持续约10分钟。在试验中，研究团队将一根管子插入患者喉咙，通过超声波成像找到一个淋巴结，随后他们用针穿过管子注射了捐赠的肝细胞。

研究团队表示，尽管参与者目前表现良好，但其肝功能没有任何改善。这些肝细胞必须组织起来，向其他细胞发出信号来构建器官。因此在初次植入后几个月内，很难看到真正的疗效。如果这一疗法真的有效，可大大减少等待肝移植的人数。利用这种方法，一个捐赠器官可治疗75名甚至更多患者。

该公司计划在2025年上半年之前招募12人参加第二阶段试验，并在次年公布结果。研究团队还希望拓展这种“迷你肝脏”疗法，目前正在动物淋巴结内培养肾脏和胰腺细胞，以培养“迷你肾脏”和“迷你胰腺”。