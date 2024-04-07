葛均波：加强多学科协同诊疗 提升泛血管疾病管理水平

血管健康和生命健康密切相关。四通八达的血管如同河流，随着心脏的跳动，血液奔流不息，维持着生命的循环。中国科学院院士、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）院长葛均波在接受人民网记者采访时表示，目前，心血管疾病发病率呈上升趋势，为社会和家庭带来沉重负担，需要推进泛血管疾病防控体系建设，加强多学科协同诊疗水平。

“泛血管疾病是以血管病变为共同病理特征，主要危害心、脑、肾及四肢等重要器官的一组系统性血管疾病。其主要风险因素包括高血压、高血脂、糖尿病、吸烟等。”葛均波表示，过去人们往往将心血管疾病视为孤立的、单个器官的疾病。随着医学研究的深入，人们逐渐认识到人是一个整体，心血管疾病是一个涉及多器官和血管系统多环节的系统性疾病。泛血管疾病这一概念的提出，有助于人们更全面地认识心血管疾病本质，避免简单的“头疼医头、脚疼医脚”，从而制定更有效的整体防治策略。

葛均波说，在传统分科模式下，医生只关注自己专业领域内的问题，而泛血管疾病管理则强调从整体角度观察患者的血管健康状况。同时，泛血管疾病管理有助于实现资源共享和优势互补，不同科室的医生在泛血管疾病管理团队中可以共同协作，分享各自的专业知识和经验，减少重复检查和治疗。

葛均波介绍，低密度脂蛋白胆固醇是诱发动脉粥样硬化的主要原因之一。当低密度脂蛋白胆固醇水平升高时，过量的胆固醇会在血管壁堆积，形成动脉粥样硬化斑块，进而增加泛血管疾病的风险。如果将血管比喻为河道，那么通过良好的生活习惯及规范的药物治疗降低胆固醇，则可以清理河道中的泥沙，重新实现血管畅通。

“下一步，要进一步加强健康教育与科普宣传，争取实现‘病人参与的健康管理’，把握现代医学发展趋势，提升泛血管疾病管理水平，增进百姓健康福祉。”葛均波说。