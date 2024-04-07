陈江华：完善患者管理体系 筑牢慢性肾脏病防线

慢性肾脏病发病率高，是危害人类健康的重要公共卫生问题。“慢性肾脏病是一种需要长期管理的疾病，应完善患者管理体系，提升基层医疗机构诊疗能力及多学科协同诊疗水平，筑牢慢性肾脏病防线。”浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心主任陈江华在接受人民网记者采访时如是说。

“慢性肾脏病的早期发现、早期诊断和早期治疗至关重要。”陈江华介绍，慢性肾脏病患者可能出现高血压、贫血、钙磷代谢紊乱等症状，不仅影响日常生活，还会增加患心力衰竭、脑卒中等心血管疾病的风险。

近年来，我国慢性肾脏病的患病率呈现上升的趋势。陈江华表示，公众应积极了解慢性肾脏病的防治知识，做到定期体检，关注尿常规中的尿蛋白和尿红细胞等指标。一旦出现指标异常，及时就医，接受专业的诊断和治疗。同时，保持良好的生活习惯，如低盐饮食、适量运动、戒烟限酒等，这些有助于预防慢性肾脏病的发生和发展。

在陈江华看来，随着现代医学的不断进步，慢性肾脏病的治疗方式和治疗理念都在不断更新和完善，为患者提供了更多的选择。以IgA肾病为例，过去治疗主要集中在控制症状、缓解病情上，但随着对疾病发病机制的深入研究，现在的治疗更加注重针对病因和病理过程进行干预，以延缓疾病的进展，治疗方式也变得更加多样化和综合化。“需要注意的是，每位患者的病情和身体状况都是不同的，选择适合自己的治疗方案非常重要。在治疗过程中，患者应谨遵医嘱，以期达到最佳的治疗效果。”陈江华说。

为更好应对慢性肾脏病带来的困扰，陈江华建议，加大对基层医生的培训力度，提升慢性肾脏病诊疗水平，确保患者在基层得到及时、准确的诊断和治疗；推广慢性肾脏病的早期筛查和诊断技术，建立完善的患者管理体系，加强多学科协作，助力慢性肾脏病诊疗精准化、个性化；鼓励和支持慢性肾脏病领域的科研创新，积极探索新的治疗方法和技术，为患者提供更优选择。