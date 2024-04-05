小小电子药盒可提升结核病治疗成功率

◎本报记者 王延斌

世界卫生组织建议，将电子药盒作为结核病直接观察治疗的补充手段。然而，电子药盒的使用效果如何，现有证据尚无定论。

日前，记者从山东中医药大学了解到，该校教授胡军团队与加拿大多伦多大学教授魏晓林合作发现，使用电子药盒可将结核病患者的服药依从性提高29.2%，同时提高了21%的治疗成功率。这一成果以《基于电子药盒的综合干预措施对改善西藏结核病治疗结果有效性的多中心随机对照试验研究》为题，发表在国际医学期刊《柳叶刀》上。

电子药盒并不是新鲜事物。电子药盒也称“提醒药盒”，指的是能够存储药物、定时语音提醒患者服药，并将药盒打开的数据实时传输到云服务器的一种装置。这样一个看似没有太多技术含量的装置何以受到关注？

结核病长期以来一直是死亡人数最多的传染病之一。且结核病规范治疗周期很长，通常为6个月或更长时间，经常会出现患者不能按时坚持用药的情况。

2016年6月，胡军作为山东省援藏干部人才被派往西藏日喀则市工作，其间担任日喀则市疾控中心副主任一职。他在西藏的研究课题，正与西藏当地结核病防控情况密切相关。在日喀则市疾控中心工作期间，胡军发现，西藏自治区作为人口密度极低的地区，结核病患病率却达到0.76%，是全国平均水平的两倍。当地不仅结核病发病率高，大部分民众还缺乏基本的结核病防治知识。结核病的治疗时间通常为6—8个月，然而有些新发现的结核病患者在服药两三个月后感觉没有症状时，便会自行停药，结果往往又被“打回原形”，造成结核耐药，进一步增加二次治疗困难。因此想办法让患者依据医生的要求按时服药成为当务之急。但当地基层医疗卫生力量薄弱，村医挨家挨户提醒服药很难实现。

这时，电子药盒进入了胡军的视野。他决定开展一项临床随机对照试验研究，看看利用电子药盒能否提高结核病患者服药的依从性。

这项研究在西藏日喀则市的6个区县展开。医生从每个区县的结核病门诊招募患者，按照课题组的科学设计，将患者随机分配到干预组或对照组。

干预组患者领取并使用电子药盒后，医生可以通过电脑或手机查看传输到云服务器的服药记录，并实现对患者服药情况的远程督导。对照组患者接受常规治疗，并领取一个简化版的电子药盒。该药盒仅能存储药物及传输药盒打开数据，无提醒服药功能，且服药记录不会发送给医务人员。

参与研究的276名患者中，170名（62%）是男性，106名（38%）是女性，中位年龄是56岁，两组间在人口学特征上没有明显差异。结果显示，基于电子药盒的综合干预措施，在提高结核病治疗依从性和治疗结果方面表现出显著效果。这表明电子药盒可提高结核病管理质量，尤其适用于结核病高负担和资源缺乏地区。

据了解，电子药盒如今已被纳入西藏自治区的国家结核病项目，当地政府为每位结核病患者提供了资金和相应的技术支持，确保他们都有机会使用电子药盒辅助接受结核病的治疗管理。