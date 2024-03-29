促进大脑衰老危险因素揭示

人脑中有一个“弱点”，这是一个特定的高阶区域网络，不仅在青春期后期发育，而且在老年时也表现出较早的退化。发表在《自然·通讯》上的一项新研究发现，这个大脑网络特别容易受到精神分裂症和阿尔茨海默病的影响。

英国牛津大学研究人员观察了4万名45岁以上英国生物银行参与者的脑部扫描图片，希望了解遗传和可变性对这些脆弱大脑区域的影响。

他们检查了161种痴呆症风险因素，并将这些因素对“弱点脑区”的影响进行排名，超越了年龄的自然影响。他们列出了15种可变风险因素（这些因素可在一生中改变以降低或提高痴呆风险），即血压、胆固醇、糖尿病、体重、饮酒、吸烟、抑郁情绪、炎症、污染、听力、睡眠、社交、饮食、体育活动和教育。

领导这项研究的格文奈尔·杜奈教授表示，已知大脑的一系列区域在衰老过程中会较早退化。新研究发现，在所有导致痴呆症的常见危险因素中，大脑的这些特定区域最容易受到糖尿病、交通相关空气污染和酒精的影响。

研究发现，基因组中的几种变异也会影响这个大脑网络，它们与心血管死亡、精神分裂症、阿尔茨海默病和帕金森病，以及一种鲜为人知的血型的两种抗原有关，即难以捉摸的XG抗原系统，这是一个全新的、意想不到的发现。

研究人员在7个基因中发现有两个位于包含XG血型基因的特定区域，并且该区域非常不典型，因为它由X和Y性染色体共享。

这项研究的特别之处在于，团队将所有可变风险放在一起来评估这个特定“弱点脑区”所产生的退化，以研究每种可变风险的独特贡献。通过这种全面、整体的方法，并考虑到年龄和性别的影响，研究人员确定了可变风险因素中最有害的3种：糖尿病、空气污染和酒精。