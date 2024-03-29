别让餐具消毒卫生乱象威胁“舌尖安全”

老鹰

提起消毒餐具，很多人都不陌生，餐具被包裹在塑料膜包装内，外包装还多印有“消毒餐具，请放心使用”等字样。这些消毒餐具的卫生状况真的让人放心吗？近日，有媒体根据市民提供的线索，派记者卧底进入了长沙市净卫坊餐具消毒有限公司进行调查，发现现场卫生状况令人触目惊心，有工人违规操作令人作呕。（3月28日《潇湘晨报》）

餐馆作为大众消费场所，其餐具被很多顾客使用，因此必须进行消毒处理，以确保卫生安全。我国《食品安全法》第三十三条规定，餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前应当洗净、消毒，炊具、用具用后应当洗净，保持清洁；直接入口的食品应当使用无毒、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器。现实中，绝大部分餐馆都有餐具消毒需求，不少餐饮单位会购买包装封存好的消毒餐具套装，这也进一步滋生了服务供给。市场上存在不少餐具消毒公司，为餐馆的餐具提供清洗和消毒服务。

国家标准《食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》中规定，公共餐具集中清洗消毒的一般流程包括水除渣；分拣；洗涤剂化学去污、消毒；多道喷淋+38℃以上水温浸泡；80℃高温浸泡；120℃高温烘干；感官检验；封装；批次检验；合格出厂。正规的集中消毒，一个餐具至少要洗23分钟。如果餐具消毒都能按照上述规范进行，那么消费者用餐就会安心不少。但是，根据媒体的报道，本应该让人“放心使用”的消毒餐具却出现不少问题。

餐具作为直接接触入口食品的工具，是否经过严格清洗消毒，直接关系到消费者身体健康。餐具消毒乱象存在安全隐患，一旦消费者使用不合格、不卫生的消毒餐具后，很容易出现健康问题。再对照《食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》就会发现，媒体披露的涉事公司有多项操作不符合规范要求。餐具消毒乱象既威胁到消费者的“舌尖安全”，也给合作餐馆“埋雷”。

这家餐具消毒企业之所以无视“舌尖安全”、操作规范，原因是内部管理混乱、法治意识淡薄、责任心不强。记者暗访发现，涉事企业的所有工人均未佩戴口罩、头罩或帽子作业，也有工人未戴手套直接触摸清洗后的餐具，进行包装。但在工人们看来，餐具没洗干净“很正常”，这也从侧面说明，工厂内部缺乏对工人操作长期有效的监管措施。

这类企业无视法规，还在于卫生监督工作不到位。根据原国家卫生计生委印发的《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》，市、县级卫生行政部门应当按照卫生监督检查表，对本行政区域的餐具、饮具集中消毒服务单位每年至少开展一次覆盖全项目的检查。如果监督检查到位，或多些卧底式检查，这类企业对待食品安全不会如此散漫。

根据上述规范，餐具、饮具集中消毒服务单位违反《食品安全法》的，依照《食品安全法》第一百二十六条的规定给予处罚。即责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。希望有关部门以媒体报道为线索，对上述企业依法处置，使其认识到“舌尖安全”不容轻视。

另外，餐馆在选择餐具消毒企业时，也要擦亮眼睛，并对合作企业加强监督，因为一旦餐具消毒不规范引发食品安全事件，也会连累到餐馆，影响餐馆经营。