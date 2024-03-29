8个动作帮你高效燃脂 拥有健康体重

“健康体重是指一个人的身体重量及其组成成分比例合适。拥有健康体重的成年人通常更不易生病。”天津市第一中心医院健康管理科主任张莉在接受人民网记者采访时表示，超重和肥胖人群主要是体脂过多，肌肉量相对较少。超重和肥胖不只毁了美感，还毁了健康，会增加人体患糖尿病、心脑血管疾病和某些癌症等慢性疾病的风险。

“减肥的关键是将体重控制在标准范围内，最大限度降低体脂率。”张莉介绍，单纯通过节食减肥，减掉的可能是体内的水分或肌肉，反而会让身体代谢水平下降，降低减肥效率。在健康饮食的基础上，有氧运动有利于减脂。

张莉建议，每周进行3至5次有氧运动，每次持续30分钟以上，如慢跑、骑行等。肌肉抗阻力量锻炼隔天进行，每次10至20分钟，可根据自身健康状况及爱好，合理选择运动方式，并循序渐进完成。

同时，张莉和医护人员为非大体重的健康人群带来一套高强度间歇训练。“研究显示，高强度间歇训练在健康人群的运动健身、超重肥胖人群的体重管理及医学慢性疾病康复治疗中具有积极效果。”张莉介绍，主要作用包括减少脂肪、降低血糖、提高胰岛素敏感性、改善血管内皮功能、提高有氧能力和心功能，以及改善抑郁状态等。

张莉提示，作为高强度运动的一种，高强度间歇训练更像一种进阶训练，其安全问题不容忽视。对于日常体力活动量较少的人群，建议先从低强度有氧运动开始，逐渐进阶。（视频制作：实习生徐小岩）