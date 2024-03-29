孕期衰老加速可在产后逆转

美国耶鲁大学医学院在《细胞代谢》杂志上发表的一项新研究表明，怀孕会加速衰老，但这种影响似乎在产后会有显著逆转。

此次研究的样本数据来自一个独特的怀孕队列，该队列提供了怀孕期间的表观遗传学数据。研究中分析的化学标签称为甲基，它们通过甲基化过程添加到DNA中。DNA甲基化模式可以用来估计一个人的“生物年龄”，它反映了身体随时间推移所承受的生理压力。

从怀孕早期到晚期大约20周时间里，生物年龄（或表观遗传年龄）增加了大约2年，这表明怀孕确实加速了衰老。然而，当研究团队在3个月后检查同一位女性的生物年龄时，结果让他们大吃一惊。他们发现，在产后3个月，生物年龄显著下降，有些人甚至减少了8岁！

因此研究人员认为，虽然怀孕会增加生物年龄，但产后会有非常明显的恢复。这些新发现与同样发表在《细胞代谢》杂志上的一项早期研究结果一致，该研究表明，不同的压力来源可能会以一种短暂的方式增加生物年龄。

在这项新研究中，研究团队还发现，并非每个人的生物年龄都能在产后恢复到相同程度。怀孕前趋于肥胖的人在分娩后3个月内比体重正常的人减少的生物学年龄要少。而且，与使用配方奶或配方奶与母乳混合喂养的人相比，纯母乳喂养的人生物年龄下降幅度更大。这些发现为衰老研究提供了一个有趣的新方向。

研究人员强调，人们不必对于怀孕与衰老的联系过度担心，相关研究有待完善。此外，由于他们没有测量参与者怀孕前的生物学年龄，因此不能说这是一种返老还童的效果。但数据具有启发性，未来他们将对参与者进行跟进研究。