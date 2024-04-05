四部门部署开展打击肉类产品违法专项整治

国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局近日联合印发通知，部署各地开展打击肉类产品违法犯罪专项整治行动。

根据通知要求，此次专项整治行动以生猪、肉牛、肉羊、肉鸡及其肉类产品为重点，深挖肉类产品违法犯罪源头线索，对畜禽养殖、屠宰、无害化处理、肉及肉制品生产经营全链条开展专项整治，坚决斩断非法屠宰、加工、销售链条。

根据通知部署，将强化养殖环节监督检查，以生猪、肉牛、肉羊和肉鸡养殖场为重点，严厉查处使用“瘦肉精”等违禁药品，销售、随意弃置病死畜禽等违法行为。同时，强化屠宰和无害化处理环节监督检查，重点检查屠宰场、无害化处理场，严厉查处私屠滥宰、注水、注药或者注入其他物质、病死畜禽被“调包”等违法行为。

在加强食品生产经营环节监督检查方面，通知部署各地市场监管部门开展重点检查，督促生产经营者落实食品安全主体责任，严厉查处使用或销售来源不明、未经检验检疫、检验检疫不合格的畜禽产品以及生产假冒牛（羊、驴）肉制品等违法行为。

通知要求，通过查处一批重点案件、关停一批违法经营主体、惩处一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例，严厉打击肉类产品违法犯罪，健全肉类产品质量安全长效监管机制，保障肉类产品质量安全。

据新华社