孕期饮食或影响下一代容貌

《自然·通讯》26日发表的一项研究表明，怀孕母鼠饮食中蛋白质的含量或会影响后代的面部特征。这些发现为环境因素（如孕期营养）如何影响生长中的胎儿带来了新见解。

面部形状的形成是子宫中发生的复杂过程，该过程出错可能导致先天性缺陷，如腭裂或颅骨过早闭合。尽管已经发现了一些相关遗传原因，但已知环境因素也会影响这些疾病。同卵双胞胎受到相似的遗传和环境影响，仍会有面部特征的些微不同。人们还不清楚更细微的面部特征在发育中如何被塑造。

此次，奥地利维也纳医科大学、瑞典哥德堡大学研究团队用一种方法，在人类胚胎面部发育期间搜索“增强子”——调控基因表达的DNA区域。随后他们交叉比对了这些增强子和一个已知有助于解释人类面部特征差异的基因列表。一些增强子与mTORC1通路的关联基因有关，这一通路控制细胞对营养的响应过程。在小鼠和斑马鱼早期胚胎发育中激活这些通路会导致面部特征变大和鼻软骨增厚。然而抑制该通路会导致斑马鱼面部变长，小鼠吻部细长。与低蛋白饮食的怀孕小鼠胚胎相比，高蛋白饮食的怀孕小鼠胚胎的mTORC1信号传导发生了改变，且鼻囊和下颌骨变大。

团队认为，改变母体饮食可以与复杂的遗传机制相互作用并对其产生影响，形成一系列个体面部特征。他们总结说，这一通路或在人类面部特征形成中发挥作用，但还需进一步研究。