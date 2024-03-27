近日，山西省卫生健康委下发三级综合医院等级评审结果的通知，盈康一生旗下的山西盈康一生总医院顺利通过三级甲等综合医院等级评审，成为运城市第2家三甲综合医院，也是山西省新标准下评审通过的首批社会办医综合医院。

“三级甲等”是医院创建含金量最高的评定之一，山西盈康一生总医院获批晋级，标志着医院综合实力实现全面提升，开启高质量发展新征程。

公开资料显示，山西盈康一生总医院成立于2018年，是一家集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复为一体的高标准、现代化综合医院。医院始终以患者为中心，秉承“医患合一”的办医理念，以及“学科专科化，专科中心化，中心融合化”的发展理念，不断提高医院管理水平、加大重点学科建设、提升医疗技术水平、加快诊疗设备智能化升级改造，为患者带来有温度、不一样的健康服务。具体来看，山西盈康一生总医院有三大特点：

首先，技术有精度。医院始终重视临床重点学科建设，拥有市级重点专科10个，先后获批国家级胸痛中心、国家级房颤中心、国家级心衰中心、国家级心脏康复中心、国家标准化高血压中心、国家记忆防治中心等多项权威认证。医院不断加强临床技术的创新和应用，成功落地多项晋南地区乃至晋陕豫黄河金三角地区首例诊疗技术。例如成功应用ShockwaveIVL血管内冲击波碎石技术治疗冠脉钙化病变，实现独立完成Micra无导线起搏器植入术；完成首例高难度骶尾部脊索肿瘤三维后装插植放疗等。

其次，发展有广度。技术支撑与人才储备是专业学科建设的源头活水，医院始终重视学科建设与人才培养，通过“内培外引”提升整体诊疗水平。一方面，医院加大内部医疗人才的培养，鼓励开展新技术、新项目，设立13个MDT（多科学会诊）专科团队，通过多学科协作机制，为患者提供一体化连续性的高质量医疗服务；另一方面，为了让更多患者不出市就能享受更多专家服务，医院通过医联体等方式形成了“引进-磨合-调整”的专家引进机制，全国知名三甲医院的多位学科带头人定期到运城坐诊、手术、科研和带教。

第三，服务有温度。医院始终以患者为中心，多措并举打造有温度的医院。医院开设线上互联网医院，持续提升医疗健康服务能力和体验。互联网医院提供预约咨询、健康体检服务、检验报告查询、出入院办理等在线服务，让信息多跑路，群众少等待，已累计服务患者55万人次。借助互联网医院平台，提供PICC护理、造口护理等10余项护理上门服务，让患者足不出户享受专业护理服务。同时，医院开展“无假日医院”工作制度，长假期间门诊按正常上班时间开诊，做到“人休院不停”，保障患者在节假日里得到方便、优质、快捷的医疗服务。

盈康一生相关负责人表示：“山西盈康一生总医院晋升三甲医院，是盈康一生医疗服务产业发展史上的重要里程碑。”目前，盈康一生已拥有2家三甲综合医院、1家二甲肿瘤专科医院等多家医院。面向未来，盈康一生也将秉承“天下人一生盈康”的愿景，围绕用户全生命周期的健康需求持续探索，促进生态体系内医院共享共融，不断提升医疗服务水平，为健康中国贡献盈康力量。