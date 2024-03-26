长期食用复炸油会导致神经退变

一项新研究发现，与正常饮食的大鼠相比，过多食用复炸油的大鼠及其后代的神经变性程度更高。

研究还表明，神经变性的加剧与油脂对肝脏、肠道和大脑之间双向通讯网络的影响有关。肝—肠—脑轴在调节各种生理功能中发挥着至关重要的作用，其失调与神经系统疾病有关。美国伊利诺伊大学芝加哥分校研究人员在3月23日至26日举行的美国生物化学和分子生物学学会年会上介绍了该成果。

油炸是将食物完全浸入热油中，是世界各地常见的食物制备方法。为了探索重复使用煎炸油带来的长期影响，研究人员将雌性大鼠分为5组，每组分别只接受标准食物、每天添加0.1毫升未加热芝麻油/未加热葵花籽油/再加热芝麻油/再加热葵花籽油的标准食物，时间达30天。再加热油旨在模拟重复使用的煎炸油。

与其他组相比，食用再加热芝麻油或葵花籽油的大鼠肝脏氧化应激和炎症增加。这些大鼠的结肠也表现出严重损伤，导致内毒素和脂多糖（某些细菌释放的毒素）发生变化。结果，肝脏脂质代谢显著改变，大脑中重要的omega-3脂肪酸DHA的运输减少。这反过来又导致了神经退行性改变，这在食用再加热油的大鼠及其后代大脑组织中可观察到。

使用味精诱导后代神经毒性的其他研究表明，食用再加热油的后代比不接受油或接受未加热油的对照组更容易出现神经元损伤。

研究人员表示，补充omega-3脂肪酸、姜黄素和谷维素等营养保健品可能有助于减少肝脏炎症和神经退行性改变。他们补充说，需要对人类进行临床研究来评估食用油炸食品的不利影响，特别是那些用反复使用的油制成的食品。

下一步，研究人员希望研究复炸油对阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病以及焦虑、抑郁和神经炎症的影响。他们还想进一步探索肠道微生物群与大脑之间的关系，以确定预防或治疗神经退行性疾病和神经炎症的潜在新方法。