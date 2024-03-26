以毒攻毒 能打败过敏吗？

帽子、护目镜、口罩……街头出现了越来越多武装到“牙齿”的人们，“一把鼻涕一把泪”地提示大家北京地区已进入花粉高峰期，春天过敏季已经来了。

喝蜂蜜水、吃花粉、养宠物……很多“过敏星人”在抗争的路上，尝试各种偏方、高招儿，跟过敏“死磕”到底！他们的努力是徒劳吗？

过敏可以根治吗？到底怎样才能减少过敏的发生？为啥此前从来不过敏，到了四五十岁突然就成中招儿了？笔者采访北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师马艳良、耳鼻咽喉头颈外科主任医师王旻，对大家关注的过敏疑问答疑解惑——

为什么你过敏而他没事？

过敏，可以说越来越常见了。据估算，我国过敏性疾病患者的数量或以亿计。想要了解过敏，先要搞清楚“过敏原”，顾名思义，就是引发过敏的因素，包括食物（如小麦、大豆、花生、鸡蛋等）、吸入物（如花粉、螨虫等）、微生物（如细菌、霉菌等）、昆虫毒素、药物（如磺胺、青霉素）等。

每个人的体质不同，过敏原不同。加之过敏的发生也与个体的内因有关，即过敏体质。所以在同等情况下，对于同样的物质，有的人可能容易过敏，而有的人则不会。临床上，还经常见到，父母不过敏，孩子会过敏，也是源于孩子的发育成长与父母的体质是不完全一样的。

值得注意的是，长期的不良生活习惯，如喝酒、大量抽烟、熬夜、不规律饮食等，可能导致机体免疫力紊乱，从而增加过敏的风险。

过敏反应类型中，最常见的是I型过敏反应，也称为速发型过敏反应或超敏反应，是机体接触过敏原后数秒或数分钟内发生的反应。当我们身体的免疫系统首次接触到过敏原时，会把它们认为是“敌人”，分泌并释放抗体（蛋白质），特别是免疫球蛋白E（IgE）抗体，并在体内形成记忆。一旦再次接触这种过敏原，就会释放出大量过敏原特异性IgE抗体捕获过敏原，并引发一系列化学物质的释放，导致血管扩张、血管通透性增加以及平滑肌收缩，进而引发红疹、皮肤瘙痒、流涕打喷嚏、呼吸困难等过敏症状。

目前，不管是过敏性鼻炎，还是过敏性哮喘等过敏性疾病，都是可以治疗的。专家建议，不要过于担心过敏，更不用因为过敏去焦虑，因为焦虑也是诱发过敏的一个重要原因，过度焦虑可能激发身体的免疫反应。请大家一定要正视过敏，科学应对。

过敏与年龄增长有关系吗？

有一定的关系。随着年龄的增长，人体的免疫系统、皮肤状况、生活环境等都会发生变化，这些变化都可能影响过敏反应的发生。

临床上可以见到以前一直正常，到四五十岁开始过敏的病例。这是因为过敏反应属于多基因遗传，通常不是出生后就很快发生的。受遗传因素的影响，患者的多个基因位点和区域与过敏易感性相关。通常在同样环境下，比别人更容易发生过敏反应，出现过敏疾病。

除了遗传因素，环境因素也起着重要的作用。过于清洁的环境使得感染性疾病的减少、污染的环境（PM2.5、PM10接触多）、压力过大等外界因素可能导致个体免疫系统过度敏感，进而引发过敏反应。因此，要预防和减少过敏体质的形成，既要关注遗传因素的作用，也要注重环境因素的影响。

有一种发生在65岁以上的老年型鼻炎，此类患者并非典型的过敏性鼻炎，年轻时不发病，到一定年龄出现临床症状。常见症状以水样鼻涕为主，而其他症状相对较轻。其主要原因是老年人鼻腔的神经敏感性发生改变，副交感神经敏感性增高，出现以流涕为主要症状的鼻炎，使用胆碱受体拮抗剂能有效缓解流涕症状。

多接触自然能“抗敏”吗？

过敏患病率增高，其中一个很大的原因是过于干净的环境。早期的一些研究也发现，农场里的孩子，从小生活在充满自然微生物和尘土等不太卫生的环境中，却让他们的免疫系统得到了锻炼，增强了其抵御过敏的能力，反而出现过敏的几率会更少。

研究证实，学龄前期尤其是新生儿期是孩子免疫系统形成的重要时期，早期免疫系统接触抗原（不论是天然或人工的）后，极易导致终生或长期的耐受，会将环境中的刺激物默认为“朋友”。而在成人后再接触到陌生的过敏原，则会激活一些过度的免疫反应。

反之，如果过度清洁环境，缺乏必要的微生物刺激，在成人之后再去接触，免疫系统会把它认为是异常的物质，就会发生一系列过度反应，这就是过敏。所以说，在儿童早期，增加与自然环境的接触，有可能会降低将来出现过敏的几率。

但专家提示，并不意味着所有孩子都能通过这种方式避免过敏。对于过敏问题，仍需要综合考虑多种因素，并采取适当的预防和治疗措施。

此外，不少研究已经发现，过度使用抗菌产品和清洁剂，可以破坏皮肤上的微生物平衡，造成皮肤上皮屏障功能的损害，皮肤更容易受到外界刺激和感染，且与各种皮肤和黏膜过敏性疾病有关。因此，为了维护健康的免疫系统，避免过敏反应，大家应该避免过度清洁和过度使用抗菌产品，同时保持适度的卫生和清洁。

小孩养宠物能预防过敏？

不一定。国外的很多研究认为，早期接触宠物能够减少孩子过敏的风险。但国内目前没有特别明确的相关研究。

但从临床上来看，一些孩子在接触宠物后还是有可能会引起过敏的，这可能因为我们居住的环境是不同的。相对于城市公寓狭小的空间，在农场等相对开放、宽敞的环境接触宠物带来的各种过敏原的浓度相对是比较低的，发生过敏的几率也会降低。

此外，鱼类、鸟类或其他爬行动物也可能引起过敏反应。

多吃益生菌可以减少过敏？

肠道菌群是由多种细菌、真菌等微生物组成的复杂生态系统，它们在人体内发挥着重要的生理功能，如参与食物消化、合成维生素、抵抗外来病原体等。

作为城市人，我们吃的基本上是在超市购买的经过杀菌消毒的食物，长此以往，本该各族菌群“昌盛”的肠道，变得越来越单一，破坏了肠道内的菌群平衡，让有害菌可能趁机繁殖，从而引发肠道问题。

在现代人生活方式下，益生菌因其在改善肠道健康、增强免疫力、促进营养吸收等方面的益处，受到了广泛的关注和追捧。

是不是可以通过益生菌来增加肠道里的菌群来预防过敏？目前仅有少数的实验，还没有一些得到大规模研究的支持。

总的来说，多吃益生菌可能对减少过敏有一定帮助，但并不能作为过敏规范的治疗方法。

喝蜂蜜 吃花粉能增强抗敏能力？

的确，民间有一些防过敏的妙招儿。比如少量多次喝蜂蜜或吃花粉，“以毒攻毒”的策略预防过敏发生，这种方法，并没有明确的科学共识。

蜂蜜，自古以来就被认为是一种营养丰富的食品和药品，具有消炎、祛痰、润肺、止咳的功效。很多人认为，蜂蜜中含有微量的蜂毒和花粉颗粒，对花粉过敏的患者希望通过少量、循序渐进的服用蜂蜜，让身体接纳花粉，减少过敏发生。

蜂蜜是蜜蜂从花朵中采集花蜜并经过在蜂巢中酿制而成的天然食品，它含有丰富的营养成分，如糖分、维生素和矿物质等。而花粉则是植物的雄性生殖细胞，通过风或昆虫进行传播。

虽说蜂蜜具有一定的抗过敏作用，但它并非治疗过敏症的万能良药。蜂蜜和花粉虽然与花朵有关，但它们本身并不直接引发花粉过敏症。花粉过敏症通常是由于人体对特定植物的花粉产生过敏反应，导致呼吸道、皮肤或消化系统等部位出现不适症状。

对于花粉过敏的患者来说，了解并避免接触自己的过敏原是最重要的。

多运动能改善过敏体质吗？

过敏，通常是由于个体属于过敏性体质所引发的，这种体质可能是在先天遗传基础上形成的一种特异体质，也可能是身体免疫力下降所造成的。由于过敏与遗传和环境等多种因素有关，所以过敏通常不能根治。

多运动可以增强身体免疫力，提高身体抵抗外界过敏原的能力，有助于改善过敏体质，但避免接触过敏原更加重要。还需要积极配合医生进行治疗，以及日常注意做好护理工作，来改善过敏的症状，降低过敏发作的概率。

文/钟艳宇 （北京大学人民医院）