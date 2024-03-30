海南将执行国家第九批集采药品价格 平均降幅58.65%

中新网海口3月30日电 记者29日从海南省医保局获悉，海南将于3月30日零时起正式执行国家组织的第九批药品集采中选结果。国家组织的第九批药品集采平均降价幅度高达58.65%，此次集采共有41个品种落地，将为海南省药品采购金额节约2011万元，将进一步减轻患者医药费用负担，提高集采药品的可及性。

据了解，本次集采涉及的药品品种广泛，包括治疗糖尿病、过敏性与自身免疫性炎症、胃肠道疾病等多种常见病症的药物。这些药品的价格在经过激烈的竞价后，实现大幅下降，为患者提供更为经济、高效的用药选择。其中，治疗糖尿病的伏格列波糖，规格为0.2毫克，价格从集采前的1.032元/片降至中选价格0.165元/片，降幅高达84.01%。

此外，临床用于抑制神经兴奋，治疗注意缺陷多动障碍的盐酸托莫西汀口服溶液，该类药品集采前海南挂网的非中选药品中0.4%(100mL：0.4g)规格的价格为380元/支，集采中选后该产品价格仅为15.51元/支，降幅约95.92%。同时，治疗胃肠道疾病的艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂等药品的价格也明显降低。这些集采降价药品的广泛应用，将为更多患者带来实惠，减轻患者负担和因病致贫的风险。

据介绍，直至今日，海南已参加9批国家集采、全国中成药联盟(湖北牵头开展的第二批中成药联盟)和9个省际联盟13个批次，超过881个药品集采中选结果落地，药品平均降幅超50%，药品平均采购完成率超200%，节约采购资金约36亿元。 (记者 张茜翼)