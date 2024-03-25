家长如何帮助孩子摆脱手机依赖症？

我家孩子现在一放学回家就抱着手机，不让他用就跟我们吵架，该如何帮助孩子摆脱“手机依赖症”？

专家观点

北京市“紫禁杯”优秀班主任特等奖获得者、北京市中小学骨干班主任、北京市府学胡同小学德育主任李鸿捷：随着智能化时代的到来，越来越多的中小学生拥有了智能手机，这已不是稀奇的事了。这虽然让孩子们有了去探索更广阔世界的学习工具，但也导致不少孩子患上了不同程度的“手机依赖症”，出现注意力不集中、家庭关系紧张等问题。手机作为认识世界的工具之一是“无罪”的，重要的是家长如何引导孩子正确使用手机，促进学生健康而全面地发展。在多年的家校共育实践中，与各位家长朋友分享几个“小智囊”，希望能对您有启发。

一、与孩子共同制定书面“手机使用契约”，坚守规则底线

不少家长都会和孩子约定手机使用规则，比如什么时候用、每天用多长时间，但这些规则往往停留在口头上，对孩子约束力有限，一定要落在纸上。家长可以与孩子一起参与制定“手机契约”，通过家长和孩子的商讨，双方都提出能够接受且遵守的手机使用规则。此外，在制定契约的过程中，家长一定要与孩子明确手机使用中有哪些绝对不能够突破的底线，有奖有惩，严格执行。相信每一个孩子都能够分辨是非对错的，只不过他们会在与大人的较量中试探大人的底线，如果看到家长最初就很坚决坚定，那孩子不会硬碰硬的，会调整他自己的想法，因此在制定手机使用契约时，家长一定要坚守底线。

二、家长言传身教，做孩子的好榜样

孩子的很多行为习惯都是从家长处学习模仿到的，要让孩子正确使用手机等电子产品，家长首先要以身作则作出正确的示范。有些家长自己玩游戏却教导孩子不能玩游戏，这样的教导就会非常苍白无力。因此，在使用手机等电子产品时家长一定要做好正确示范，在和孩子共处时，要和孩子一起遵守“手机契约”，如果是用手机工作或处理重要事情，一定主动跟孩子说明白，让孩子理解您，这样才能培养孩子正确的观念。

三、增加有效陪伴时间

家长都知道要多陪伴孩子，谁陪伴？陪伴谁？怎么陪伴？高质量的有效陪伴能让孩子感受到幸福。但是如果和孩子在一起，家长低头玩手机，不理孩子，或者和孩子各玩各的，这样的陪伴就是低效或者无效的。要让孩子摆脱手机依赖，家长首先要增加有效陪伴时间，比如和孩子一起聊聊天，听孩子诉说自己的生活，或者带孩子走出家门，去逛逛书店、亲近大自然等。北京有着丰富的社会教育资源，比如各种类型的博物馆、图书馆等，家长可以多带孩子去体验，这些都是增进亲子关系的有效陪伴。

四、培养孩子广泛的兴趣爱好

如果一个孩子没有兴趣爱好，那么玩手机就成了他课余生活的全部。因此家长应注重培养孩子广泛的兴趣爱好，比如阅读、体育、音乐等，孩子的兴趣爱好多了，就能舒展身心，看到更广阔的世界，自然也就没有时间和精力去玩手机了，因此培养兴趣爱好也可以转移孩子对手机的依赖。