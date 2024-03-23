田辉：以学科建设为抓手 促进医院高质量发展

为全面助力公立医院医疗质量安全提升工作，2024年3月23日，2023年公立医院医疗质量安全提升总结交流会在山东省济南市举办。会上，山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）（以下简称“千医”）院长田辉说，要依照“突出重点、发展强项、扶持特色”的学科建设原则，优化学科布局，持续提高医疗质量安全与效率，促进医院高质量发展。

山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）院长田辉

田辉认为，赋能公立医院运营管理“创新”，提高医务人员“生产力”，需从粗放式发展模式转向具有“提质增效”内涵的“高质量发展”之路。

千医是如何以学科建设为抓手促进医疗质量提升的？对此，田辉分享了四方面举措：

一是建立“科主任负责制”，通过内部管理制度，持续提高科室的组织协调能力和工作效率，以促进科室的发展和创新。

二是针对内科、外科系统制定相关的重点考核指标，并通过内科外科化、外科微创化、微创机器人化、微创四级手术优先化“四化”提高医疗质量、安全与效率；倡导“服务就是最好的管理”理念，促进医院工作围绕临床、服务临床，使医疗质量、安全、服务、效率和效益加速向法治化、制度化、规范化、标准化和科学化“五化”迈进。

三是推行“管理MDT”运营查房模式，打破全院各职能部门间的壁垒界限，联合医务、护理、质控、绩效、财务、医保、人事、医工、药学等部门，解决单一部门无法处理的系统性问题，促进医院管理模式转变，让管理与临床、业务与经济、医生与患者之间深度融合，并进一步提高医院管理水平和效率。

四是深入落实《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》等政策文件，针对性制定手术质量安全提升行动、“破壁”行动、病历内涵质量提升行动、患者安全专项行动和“织网”行动5个专项行动，规范医疗过程中的规范诊疗行为，促进科室健康发展。

“未来，千医将优化学科布局，通过加强学科建设，打造疑难、急危重症防诊治康研，持续促进学科‘效率、效益、效应’三提升，并为患者提供更优质、高效、安全、舒适、满意的服务。”田辉说。