聚焦医疗质量提升 2023年公立医院医疗质量安全提升总结交流会在济南召开

医疗质量，是直接关系公众健康与卫生健康事业发展的重要主题。为全面助力公立医院医疗质量安全提升工作，3月23日，2023年公立医院医疗质量安全提升总结交流会在山东省济南市举办。来自国家卫生健康委、山东省卫生健康委的有关领导，以及中国工程院院士、来自各地的专家、医疗行业代表等齐聚一堂，共话医疗质量提升的新思路，探讨促进公立医院高质量发展的新模式。

深层对话 共促医疗质量水平再提高

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐表示，医疗质量直接关系人民群众对于医疗服务的切身感受，是医疗卫生事业发展的重要内容。同时，她提出改进医疗质量安全的三点希望：一是持续关注医疗质量安全的重要性，在健全质控组织、优化工作机制、强化结果应用等方面持续发力，推动医疗质量安全持续改进；二是以落实医疗质量安全行动为抓手，充分发挥目标管理、全面质量管理等科学工具，提高医疗质量管理工作的科学性、精准性、连续性；三是积极应对行业和社会发展带来的环境变化，牢牢把握高质量发展的关键机遇期，围绕新形势、新任务、新要求，坚持守正创新，在难点问题、瓶颈问题上下工夫，为医疗质量工作提升注入新活力。

“山东是经济大省、人口大省、医疗服务大省，为人民群众提供安全优质的医疗服务，是卫生健康工作的核心任务。”山东省卫生健康委员会党组成员、副主任徐民表示，近年来,国家卫生健康委对医疗质量管理高度重视，相继出台了一系列规章办法，完善了顶层设计，也为各地工作的开展提供有力保障。基于国家卫生健康委相关政策，山东省制定了具体方案，扎实推动各项措施落地见效，未来将持续完善医疗质量体系，促进全省医疗质量安全管理水平提升。

作为本次交流会的组织方之一、山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）党委书记孙志坚在发言环节表示，医疗质量、医疗安全是医院工作的永恒主题与工作核心，要始终把医疗质量和安全视作医院发展的生命线，通过优化组织管理架构、创新安全工作机制，建设形成覆盖“全院全城全员”的三级质控，进一步促进医疗质量安全管理水平不断提高。

广泛分享 赋能医院医疗高质量发展

当前，新质生产力成为我国各行各业发展的热词。聚焦到医疗健康行业，如何充分发挥创新主导作用，持续提升医院、医疗的发展水平？中国工程院院士郑树森以“以器官移植为引领 推动医院新质生产力发展”为主题分享到：“我国未来器官移植事业发展一要以器官移植学科为引领，推动医院高质量发展；二要促进器官移植的发展与时俱进、不断创新技术；三是加强我国相关医疗技术的‘辐射’作用，提升国内外的影响力。”他认为，器官移植专科的高质量发展要坚持临床、教学、科研“三位一体”相互推动、协同发展，加强基础和临床研究，挖掘人工智能、高新技术对医疗质量提升的赋能潜力。

在全社会广泛关注医疗质量，深入提升诊疗水平的今天，守护好心脏这颗生命的“发动机”至关重要。中国工程院院士张运围绕如何提高心脏罕见病的诊治水平带来分享，他说：“多维复杂原因所致的罕见病为诊断造成困难，容易出现漏诊、误诊，为更好应对罕见心脏病的诊疗，应成立包含肿瘤血液科、心脏科等多科室医生的专业团队，对有关患者开展联合诊疗。也期待有更多创新药、创新技术问世，更希望全社会关注疾病、关爱患者，协同促进提升治疗质量和临床水平。”

山东第一医科大学第一附属医院田辉院长带来名为《加强学科建设，提升医院新质生产力——千医高质量发展的实践与思考》的主旨分享，提出发展卫生健康“新质生产力”，起点在“新”，关键在“质”，落脚于“生产力”。赋能公立医院运营管理“创新”，提高医务人员“生产力”，需从粗放式发展模式转向具有“提质增效”内涵“高质量发展”之路。

交流展示 探讨医院管理及质控新方

在圆桌讨论环节，参与嘉宾围绕“强化质量控制 促进学科高质量发展”“健全现代医院管理制度 促进医疗质量稳步提升”等话题展开交流。

在强化质量控制方面，与会专家分别基于麻醉学科、呼吸学科、消化学科等专科角度，以及医院的管理与建设层面建言献策，提倡学科带头人要秉持“院长心态”来管理专科的质控工作；医院管理者要明晰管理结构，加强院内监督，完善医院内部管理的制度体系。加强党的领导，全面落实公立医院党委领导下的医院负责人“把方向”“管大局”“做决策”“抓落实”的领导作用。

关于如何健全现代医院管理制度，与会专家建议坚持思维创新、学科创新、技术创新。采取一系列精细化管理措施，充分调动医务人员积极性，并积极拥抱现代化信息技术，对包括人员、技术、药品、耗材、机制、诊断等多环节的信息实现串联，最终实现患者就医满意、医务人员诊疗安心的目标。

圆桌讨论环节后，致力于进一步挖掘、提炼、展示优秀举措和经验，加强行业交流互鉴，“2023年度公立医院医疗质量安全提升典型案例”名单也正式公布。

同时，在与会嘉宾的共同见证下，2024公立医院医疗质量安全提升系列活动正式启动，以期通过跟进相关案例的发展，在未来继续发挥平台作用，持续促进各公立医院之间的相互学习、相互借鉴、相互提升。