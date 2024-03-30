川台美食展现场摊位。

四川省台办供图

本报电 （记者金晨）川台美食展近日在位于四川成都新津的天府农博园举办。此次美食展以“畅游五彩花海 食享台湾美味”为主题，汇聚川台两地食品行业新动态、新技术、新潮流，让市民和游客品味台湾美食、了解台湾风情。

展厅内，来自四川和台湾的共50家美食商家齐聚一堂，摊位上放着各具特色的美食……刈包、大肠包小肠、烧酒姜母鸭独具宝岛风味，冰粉、泡凤爪、锅盔夹凉粉浓缩地道川香，为大家带来一场“巴适”的美食品鉴。

凤梨酥是台湾的传统糕点，台湾参展企业负责人蔡先生很早就关注了这次活动，一直都在认真准备。“这次我们带来了凤梨酥的传统口味和新研发的凤凰酥与青稞酥，希望能让大家满意。”他说。

现场不少商家还带来新鲜食材，坚持现做现卖。海霸王食品将“烧烤季”搬来美食展现场，为食客带来与川味烧烤不一样的台式风味烧烤。

来自台湾的烧酒姜母鸭、台式麻油鸡展位老板吴丽玲表示，此次带来的菜品很受食客喜爱，自己也很开心。“新鲜手作口感更好，既然来了就要把台湾美味真实呈现给大家。”

美食之外，老绣片手提包、宝岛提灯等台湾文创产品也引人驻足。成都市民林丽表示，展览上不仅能品尝地道的台湾美食，还有各种文创体验活动，展厅外还能欣赏千亩油菜花海，“家门口的活动真是太棒了”。

据了解，此次川台美食展还举办了一系列精彩活动，邀请在川台商、台青齐聚天府农博园，品鉴川台美食、欣赏川台摇滚乐表演。与此同时，台湾手作凤梨酥、咖啡拉花、帆布袋彩绘等体验活动也吸引众多市民和游客前来打卡。