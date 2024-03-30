香港九龙乐善堂总干事刘爱诗介绍“社区客厅”的设施。

新华社记者 谭佳铭摄

在“社区客厅”学习室，一名大学生义工辅导两个小朋友完成作业。

新华社记者 龙镜伊摄

深水埗是香港劏房住户最多的地区之一。自从2023年12月18日香港第一家“社区客厅”启用后，居住在劏房的梁婉宁和儿子成了这里的常客。

这里不仅有能让小朋友写作业和进行集体活动的共享客厅，还提供了可供做饭及用餐的共用餐厅，并配有自助洗衣房、淋浴间、儿童游戏及阅读角等。梁婉宁说：“‘社区客厅’就像是我们的第二个家。”

助力基层教育

拥挤逼仄的劏房，是不少香港基层民众无奈的现实生活。“社区客厅”的建立，是香港聚焦扶助劏房户的措施之一。走进位于深水埗福华街的“社区客厅”，近800平方米的空间加上现代简约的装修风格、淡雅温柔的配色，令人身心放松。

“这里的开放时间是上午11时到晚上10时。使用者要符合规定的家庭住户每月收入限额，还须为劏房户且至少一名住户为香港居民，同时满足这三项条件就能申请。”负责营运“社区客厅”的九龙乐善堂总干事刘爱诗说。

启用短短一个多月，“社区客厅”就收到来自超过180个家庭的使用申请，其中110个符合申请要求成为会员。

梁婉宁一家三口人住在深水埗一户约15平方米的劏房中。她说，平时在家，我们同时站着都嫌拥挤，这里宽敞的环境让我们打心底地轻松了不少。

几年前，为了更好地照顾儿子小梁起居，梁婉宁辞去了服装零售的工作，家庭经济并不宽裕的她无力负担儿子额外的辅导班费用。“我没读过太多书，所以当他写作业遇到不懂的问题时，我只能在旁着急。”她颇感无奈。

来到“社区客厅”，有大学生义工现场帮孩子们指导功课，总算缓解了梁婉宁的焦虑。平日下午4时左右，学生们陆续来到“社区客厅”接受作业辅导，义工们耐心地为孩子们讲解。

“他在这里能交到很多不同年龄的朋友，不仅锻炼了社交能力，性格也变得更开朗。”梁婉宁感谢义工们帮助儿子解决学业难题的同时，还帮他养成了良好的学习习惯。

小梁希望长大后也能成为像哥哥姐姐们一样优秀的大学生，帮助更多和他一样有需要的小朋友。

纾压温暖人心

除了能帮助孩子学习，“社区客厅”还让梁婉宁感叹自己来到这里后变得更爱生活了。

实惠的自助洗衣和干衣设施让她免却手洗之苦；隔三岔五举办的甜品教学活动，让一直苦于没条件学习制作甜品的她终于得偿所愿；这里设备齐全的厨房，更是让热爱烹饪的她有了更好发挥厨艺的机会。

宽大的厨房里，摆放着多个砧板、刀具以及琳琅满目的调味品；电饭锅、电磁炉、餐具等也一应俱全。

“这条鱼很新鲜，在哪里买的？”“可以教我怎么煮这道菜吗？我下次也给我家小孩做。”梁婉宁和其他正在使用共享厨房的妈妈们愉快地交流着。

她说，自己以前时常因育儿和生活等多方压力感到不堪重负。和“社区客厅”的工作人员和其他妈妈们交流，有时几句简单的安慰和建议，能给予她很多温暖与力量，成为缓解压力的一剂良药。

“有些居住在劏房里的妈妈，会因无法为孩子提供良好的居住和物质环境感到内疚，这很不利于她们的心理健康，长此以往也会引发一些深层的社会问题。”刘爱诗说。

她曾遇到过一位单亲妈妈，因为长期生活在压力下，失去了对生活的动力，最后竟想带着孩子轻生。“好在我们通过跟她交流，及时发现苗头，一步步引导帮助她发挥所长，重燃对生活的希望。”

共建美好香港

特区政府在最新一份施政报告中，提出开展解决长远劏房问题的调研，同时提出“社区客厅试行计划”，贯彻政、商、民合作方式，致力改善劏房户的生活社区环境。

深水埗的“社区客厅”由特区政府牵头推动，并向关爱基金申请拨款作营运经费，九龙乐善堂负责营运，场地则由信和集团和黄廷方慈善基金免费提供，项目为期3年。启用以来，平均每天接待超过150位使用者。

香港特区政府政务司司长陈国基说，希望汇聚政、商、民三方力量，做好各个精准扶贫项目。“如果整个社会都能以心相交、互相帮助，崇尚自己过得好、也让别人过得好，一个美好香港就应运而生。”

在“社区客厅”，每当看到年纪大的同学帮助年纪小的孩子，教他们读书、带领他们玩耍，原本互不相识的人们来到这个共享空间后开始互帮互助……刘爱诗总会感叹，这种精神正是香港最值得骄傲的。

傍晚时分，待丈夫下班，梁婉宁把煮好的晚餐端到餐厅，唤回了写完作业后和朋友们在客厅里玩耍的儿子，饭菜的香气缓缓飘散在“社区客厅”中。“这是一种让人感到温暖的家的味道。”她说。

（据新华社香港电 记者郭辛）