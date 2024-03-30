世界双相情感障碍日：6个方法维持良好心理韧性

3月30日是世界双相情感障碍日。双相情感障碍也被称为躁郁症，其特点为患者大多会体验躁郁和抑郁两种极端的心境波动，平均起病年龄在25岁以前。深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如在接受采访时表示，在日常生活中，要关注青少年群体中可能存在双相情感障碍的线索，发现相似症状，应及时评估、及早干预。

“双相情感障碍有3种亚型，双向I型、双向II型和环性心境，双向I型的患者通常会经历一个完整的躁郁期，持续一周以上。期间可能出现情绪高涨、认知自我脱离现实、对睡眠的需求量减少、思维跳跃、滔滔不绝、在生活中可能也存在注意力和多动、冲动方面的改变。II型患者更有可能会经历的是轻躁狂期和抑郁期，轻躁狂期通常会经历4至7天，症状与I型患者类似，但功能损害较小。抑郁期症状为两周以上持续的抑郁情绪。环性心境表现为2年以上的心境不稳定，但躁狂期和抑郁期的症状不满足诊断标准。以上躁狂和抑郁症状都会造成重要的日常功能损害。”陈俏如提示，双相情感障碍发作常伴随季节性特征，有研究表明，光照变化可能会影响患者的褪黑素和血清素水平，进而影响双相情感障碍的周期性特征。春夏季时要注意情绪的高涨等躁郁方面的症状，秋冬季则关注抑郁症状的趋势。

陈俏如指出，双相情感障碍的治疗需注重综合、长期原则。目前，心理治疗和药物治疗仍是主要治疗方法，需按照患者个人情况，综合评估和诊疗。患者的情绪状态很大程度上取决于综合性干预的疗效。

“患者家属对双相情感障碍的知识了解得越充分，为患者提供更多理解和尊重，及时进行心理认知调整，共同面对负性压力，给予更多的家庭支持和协助，有利于患者的长期预后效果，减少患者情绪症状的反复发作。”陈俏如提示。

陈俏如表示，无论是普通人还是双向情感障碍患者，以下6个方法能有助于维持良好的心理韧性，更好的应对负面情绪和挑战性活动，降低负性情绪的易感性。一是培养至少1项兴趣爱好，作为放松方式。二是维持健康的社交关系。三是了解、探索自己的情绪变化，监控情绪状态。四是遵循规律结构化的生活，平衡膳食、规律睡眠、定期锻炼。五是积极治疗高血压、糖尿病等慢性疾病。六是远离酒精等成瘾物质。