沧州市结核病防治健康科普技能大赛及志愿评选活动落幕

在迎接第29届“世界防治结核病日”之际，沧州市卫生健康委员会与共青团沧州市委员会携手，于3月22日下午在沧州职业技术学院实训C座多功能厅隆重举行了结核病防治健康科普技能大赛与志愿评选活动颁奖典礼。此次活动旨在进一步提升从业人员结核病防治健康科普技能，并在校园内深入开展结核病防治知识的普及工作。

活动现场，沧州市委宣传部、沧州职业技术学院及沧州市卫健委的领导共同见证了这一重要时刻。沧州职业技术学院党委委员、副院长崔学强，以及党委委员、学工委主任刘世元分别代表学院致辞。他们表示，学院将以此次活动为契机，深入推进结核病的预防宣传工作，努力打造健康、和谐、美好的“无核校园”。

沧州市卫健委疾控科科长王奎在发言中强调了举办本次大赛的深远意义。他指出，大赛不仅是对结核病防治工作的一次全面检阅，更是激励全社会共同参与、共同抗击结核病的重要平台。只有全社会共同努力，才能实现终结结核病流行的宏伟目标。

颁奖典礼上，与会领导为在各县、市、区疾控中心推选的优秀参赛作品中脱颖而出的获奖者颁发了荣誉证书和奖品。同时，对在结核病防治宣传工作中做出突出贡献的志愿者团体和个人进行了表彰。获奖者们纷纷表示，将倍受鼓舞，继续投身于结核病防治的宣传工作。

此次活动还穿插了精彩的文艺演出，以结核病防治和健康为主题，通过舞蹈、歌曲、诗朗诵、武术、魔术表演等多种形式，为现场观众献上了一场视听盛宴。这不仅丰富了活动的内涵，也展现了社会各界对结核病防治工作的关注和支持。

活动结束后，沧州市疾控中心的工作人员还为职业技术学院的志愿者们发放了防治结核病宣传材料，希望通过他们的影响力，将结核病防治知识传播给更多的同学，提高广大学生对结核病危害性的认识，引导他们养成健康文明的生活方式。

据悉，本次技能比赛共收到各类作品236件，涵盖绘画、书法、文章、音像等多个类别。经过严格评审，最终有97件作品荣获一、二、三等奖和优秀奖。这些作品不仅展示了沧州市结核病防治工作者的才华和创意，也为提高公众对结核病防治知识的认知度做出了积极贡献。

此次活动的成功举办，不仅提升了沧州市结核病防治工作的水平，也为推动校园结核病防治知识传播行动注入了新的活力。未来，沧州市将继续加大结核病防治宣传力度，携手社会各界共同为终结结核病流行而努力。