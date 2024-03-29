缓解春困有妙招 这些方法请查收

人民网北京3月29日电 （记者乔业琼）眼下正值春天，不少人表示自己最近经常犯困，哈欠连天。春天为什么更容易嗜睡？如何缓解？无锡疾控微信公众号发布相关提示。

春困是一种常见的季节性生理现象。主要原因可以从中医和西医两个角度来理解。

从中医的角度来看：春季是肝气主导的季节，肝气旺盛，肝胜脾（木克土），导致脾失运化，水湿内停。春季雨水增多，体内湿气过重，会让人觉得困倦，身体四肢沉重，没有食欲，皮肤出现湿疹皮疹，甚至出现肠胃炎。脾虚湿困是“春困”的主要原因。

从西医的角度来看：春天气候回暖，人体生理机能随季节变化和气温高低的转换而进行相应调节，这是一种短暂的生理现象。春季气温逐渐升高，人体皮肤的毛细血管随之舒张，使流入大脑的血液相对减少，加之人体新陈代谢旺盛，耗氧量增大，大脑的供氧量相对来说就显得不足了，中枢神经系统的兴奋刺激信息减弱，加之逐渐昼长夜短，就容易出现昏沉欲睡的春困现象。

此外，春困也可能与个人的作息习惯、饮食习惯和生活方式有关。例如，晚上睡眠不足或睡眠质量差，饮食不均衡，缺乏运动等都可能导致春困现象。

如何缓解春困？无锡疾控建议，在春困期间，通过合理搭配饮食，多吃新鲜蔬菜和水果，保持均衡的营养摄入，有助于提高身体的抗病能力和精神状态。同时，要保持规律的睡眠时间，确保每晚获得7到8小时的高质量睡眠；定期进行适度的体育活动，如散步、慢跑、瑜伽或太极，促进血液循环，提高精神状态；保持身体水分平衡，特别是在运动后及时补充水分；如果可能，中午小睡15到20分钟。

此外，感觉困倦时，可以走出室外，仰望蓝天白云，绿树芳草，或者嗅嗅风油精、清凉油、花露水等，或者听一些振奋人心的音乐等，提神醒脑。