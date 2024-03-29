上春山，采春茶，警惕蜱虫叮咬

人民网北京3月29日电 （记者乔业琼）蜱虫俗称壁虱、扁虱、草爬子、犬豆子、八脚子等，每年春夏季活动频繁，安徽疾控近日发布提示，户外采茶、耕种和踏青时，需警惕蜱虫叮咬。

蜱虫一般出没在哪些地方？

蜱虫按生活习性可分为游离蜱和寄生蜱。

游离蜱一般生活在草地、农田、茶园、森林等自然环境。寄生蜱一般寄生在牛、羊、狗、猫等家养动物和老鼠、鸟等野生动物的体表。

蜱虫有哪些危害？

一般情况下，蜱虫叮咬后可引起局部皮肤出现过敏、溃疡或发炎等轻微症状。另外还可通过叮咬吸血传播多种疾病，常见的如发热伴血小板减少综合征、森林脑炎、莱姆病等，其中发热伴血小板减少综合征病死率可超过10%，一定要引起重视！

如果能够早发现、早治疗，可显著降低疾病重症率和病死率。

如何预防蜱虫叮咬？

定期清理家庭周围的杂草，清除垃圾，打扫禽畜圈舍，避免蜱虫滋生。若发现家中宠物、牲畜有蜱虫寄生时可以用杀蜱药剂驱虫。

户外游玩或劳作时，避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。建议着浅色的长袖衣裤，扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子、鞋子里，不要穿凉鞋，可使用驱避剂喷涂裸露在外的皮肤。

户外活动后，进入室内前认真检查外套、背包和宠物体表，防止通过衣物和宠物把蜱带回家；同时建议要尽快沐浴更衣，并检查身体是否有蜱虫附着，尤其是头发内、耳朵内侧和周围、手臂下方、肚脐内侧、腰部、膝盖后侧、腿根部等。

万一被蜱虫叮咬后怎么办？

若发现有蜱虫已叮咬皮肤，应尽快将蜱虫取出，但不可用手直接拔取，可用酒精喷涂在蜱虫身上，再用干净的小号尖头镊子将蜱虫尽可能靠近皮肤表面夹住，以稳定、均匀的力向上拉动，不要扭曲或猛拉蜱虫，避免蜱虫头部残留体内。如无把握，应尽快前往正规医院寻求专业处理。

清除蜱虫后，用碘酒、酒精或肥皂和水彻底清洁叮咬部位和双手，并自我观察身体状况两周，一旦出现发热、恶心、腹泻、食欲不振等疑似症状，应及早就医，并告知医生蜱叮咬史。