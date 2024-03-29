正确泡发木耳，需注意这些事项

人民网北京3月29日电 （记者乔业琼）在各类蔬菜中，菌类是一种特殊的食材。而木耳作为菌类中的一种，是一个非常好的选择。那么，在日常生活中，如何正确泡发木耳？北京疾控微信公众号发布相关提示。

一是彻底清洗。由于大多数木耳是自然风干的，皱褶里很容易存留灰尘，建议反复流水清洗两到三遍，最大限度清除木耳上的杂质和有毒物质。

二是温水泡发。在浸泡黑木耳前，应该先将木耳清洗干净，推荐用温水浸泡。需要注意的是，热水、开水浸泡不超过30分钟，冷水浸泡不超过2小时，冰箱冷藏泡发不超过4小时，泡发超过24小时的木耳建议不再食用。

如果木耳泡发不当，时间过久，可能会被椰毒假单胞菌污染。这种菌大量繁殖后，会产生一种剧毒的毒素——“米酵菌酸”。一旦人食用了含有这种毒素的黑木耳，可能会引发中毒，出现恶心、呕吐、腹痛、腹胀、头晕、心悸等症状。重症者还可能出现黄疸、肝肿大、皮下出血、惊厥、抽搐、休克，甚至死亡。“米酵菌酸”这种毒素非常稳定，而且耐热性极高。这意味着一般的烹调方法根本无法破坏其毒性。即使黑木耳经过爆炒，毒素仍然会存在，对食用者构成巨大威胁。

三是适量泡发木耳。泡发木耳和做饭一样，吃多少泡多少，泡多的木耳捞出后控干水分到不滴水的状态，再放到盆或者碗里用保鲜膜盖好，放入冰箱冷藏，但最好不超过24小时。一旦感觉泡发的木耳已经发粘，即使没有任何异味，最好也舍弃不用。