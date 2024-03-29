2024年全国药品监管政策法规工作会议召开

人民网北京3月29日电 （记者孙红丽）3月28日至29日，2024年全国药品监管政策法规工作会议在京召开。会议落实全国药品监管工作会议部署，总结2023年工作，分析当前形势，部署2024年重点任务。

会议指出，2023年药品监管政策法规各项工作取得显著成效。《医疗器械管理法》提上议事日程，行政法规修订取得重大进展，十余部监管急需配套规章规范性文件出台，药品监管法律法规体系更加完备。统筹运用考核评价、政策指导等多种手段，积极推进跨区域跨层级药品监管协同，药品监管“全国一盘棋”制度基础更加夯实。推动监督执法与促进执法相结合，推进许可备案规范运行，充分发挥复议诉讼监督作用，行政执法行为更加规范。完善行刑衔接制度机制，推动案件查办和行刑纪衔接贯通，服务保障基层监管执法需要更加有力。加强普法制度机制建设，推进法治宣传教育阵地建设，尊法学法守法用法更加自觉。

会议强调，做好政策法规工作，要认真落实药品安全“四个最严”要求，按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”工作思路，统筹高质量发展和高水平安全，持续完善监管法律法规制度，全面强化执法监督制度机制建设，进一步提升法治宣传教育实效，不断推进监管体系和监管能力建设，为中国式现代化的药品监管实践贡献力量。

会议部署2024年政策法规工作重点任务：一要加快重要法律法规制修订，持续完善药品监管法律法规体系；二要改进和加强政策研究工作，积极推动药品监管体系上下协同；三要深化各项行政行为规范和要求的落地实施，持续提升药品监管执法质量效果；四要强化内部监督和层级监督，全面落实执法监督各项要求；五要持续深化药品法治宣传教育，全面提升普法系统性精准性；六要加强药品监管政策法规队伍建设，打造特别能战斗的高素质队伍。