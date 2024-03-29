新氧出席博鳌亚洲论坛：用数实融合推动医美产业高质量发展

3月26日至29日，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会在海南举行。3月28日，新氧作为医美行业的企业代表，首次参与博鳌亚洲论坛，并应邀担任“融合与创新的数字经济”分论坛发言嘉宾。新氧集团董事长兼CEO金星表示：“在国家政策指引下，医美行业加速提质升级，走向专业化、精细化、数智化的发展阶段。新氧将加快发展数字化产业平台，推进国内医美行业数实融合，探索互联网+医美模式的海外输出。”

从2021年12月《“十四五”数字经济发展规划》的出台，到2024“两会”数字经济再次写入政府工作报告，在政策引领下，数字经济已成为我国经济高质量发展的引擎，并带动各行业经历前所未有的变革。

数字化也是本届博鳌亚洲论坛聚焦的重点议题。在3月28日举办的“融合与创新的数字经济”分论坛上，新氧集团董事长兼CEO金星和中国信息通信研究院院长余晓晖、中兴通讯董事长李自学、荣耀终端有限公司董事长吴晖、PayPal贝宝全球高级副总裁邱寒等嘉宾，就政府和企业如何推进数实融合、鼓励创新，使数字经济惠及更多群体等话题展开探讨。

作为“颜值经济”风口下新消费的代表，医美产业在本届论坛上广受关注。新氧集团董事长兼CEO金星表示，医美行业数字化进程近年来正持续加速。“目前，医美行业在数字化诊疗平台、SAAS系统、电子病历应用、互联网医院、集采平台建设等方面，实现了较高的数字化水平，并开始出现一些AI大模型医美应用场景的探索，行业处于从数字化向数智化迈进的阶段。”

数实融合 推进医美产业高质量发展

新氧作为较早将数字技术应用到医美行业的互联网创新企业，建立了国内第一个移动端医美社区和标准化的医美电商和品质化服务体系，并通过SAAS系统布局、互联网医院建设等，促进医美行业的信息对称，优化医生、机构、设备等资源配置效率。

2023年，新氧探索AI大模型智能客服领域应用，帮助医美机构减轻夜班客服压力，促进行业降本增效。目前,智能客服服务水平接近人工平均服务水平，合作机构AI客服累计承接用户咨询超过12000例。

“医美行业的本质是医疗交付。只有真正进入到产业里，连接重构医生、机构、医疗器械等生产要素，才能提升行业医疗交付水平。所以，2023年，我们从消费互联网转型产业互联网，希望通过投入资源、人才、科技，推动供给侧迭代升级，提升行业医疗交付水平，解决效率、成本、消费者满意度的问题。”金星表示。

针对市场供给相对集中的痛点，新氧溯源上游链路，通过生产、采购、研发、销售等领域的国内外合作，逐步打通供应链各环节堵点，扩大上游产品供给。2021年，新氧战略收购奇致激光。2023年，新氧先后与西宏药业、奥泰康、韩国东邦医疗集团等厂家合作，推出水光针、童颜针、再生产品、玻尿酸等产品，目前，已基本形成“玻尿酸+光电+再生”的产品矩阵。2023年1月至12月，新氧臻品爱拉丝提的月销量平均增长率为160%。未来，新氧将继续加快“产品+研发中心+产业链”布局，助推上游产品生态建设。

随着医美优质产品供给增加、医美知识普及和消费观念转变，医美产业快速发展，医美已成为“颜值经济”风口下的新消费代表。据Mob研究院发布的《2023年医美人群洞察报告》，2022年，我国医美消费者从2022年的2093万人上涨至2354万人，涨幅达12.5%。《中国医美行业2023年度洞悉报告》预计，未来四年，中国医美市场规模将保持15%左右的年复合增长率。

业内人士表示，医美行业在经历过“以伤残救治、功能性修复为主”的1.0时代，“满足基本的美观需求，以整形外科、皮肤美容、无创注射等大科室划分机构和医院”的2.0时代和“项目种类、品牌、价格、服务等综合因素成为衡量医美实力的重要判定标准”的3.0时代后，正在向“以就医者为中心，以医疗质量为核心”的4.0时代迈进，医院、科室、医生技术逐渐专业化、差异化，开始围绕顾客需求，提供个性化、精细化、舒适的定制医美服务。

新氧基于用户需求洞察，于2024年推出定制化服务，通过风格化美学设计、定制化项目方案、差异化评价体系，为求美者提供高品质、定制化的整体医美解决方案。同时，助力医美服务机构，整合线上营销能力，提升美学设计体系，打造特色IP。

“优质的医美服务一定是定制化的，就像我们日常看病，需要医生根据个人情况诊断后进行治疗，医美也需要个性化、定制化。此前，医美行业的电商平台业务类似于团购模式。作为平台，新氧希望帮助机构把差异性展示出来。”金星说。

2020年以来，恢复时间短、价格大众化的轻医美消费持续攀升。2023年，轻医美持续主导医美市场，其中，皮肤管理和皮肤抗衰，成为需求量最大的细分领域。据新氧数据颜究院统计，2023年，轻医美消费占医美消费总额的80.8%，同比2022年增长了5.8%，较2017年增长了117%。预计到2030年，我国轻医美行业市场规模将达到4157亿元，近两倍于手术类医美。

不过，当前，轻医美机构缺乏从采购、运营到服务的整体解决方案。2022年开始，新氧从选品、到店、售后，探索建立一站式轻医美履约服务方案和服务标准。2024年，新氧将从管理团队、运营体系、IT系统等方面，助力中小型医美机构运营效率提升。同时，探索开发从产品设备追溯、服务交付、用户反馈的轻医美全流程数字化监测系统，提升医美服务的监管便捷度和用户消费满意度，让优质平价的医美服务惠及更多人群。

“随着产业平台的提升，我们希望把更多的行业的伙伴连接起来，给到消费者更好的服务，更优惠的价格。”金星表示。

赋能行业生态建设 践行医美企业社会责任

民营经济是建设现代化经济体系的重要主体，也是医美行业的中坚力量。据《中国医美行业2023年度洞悉报告》，民营医美机构在医美机构中占比超过90%。在本届博鳌亚洲论坛的“民营企业家圆桌”环节，新氧集团董事长兼CEO金星从打造数字化产业平台，链接产业上中下游的角度，分享了民营企业如何为行业赋能。

“医美行业存在大量的中小企业，如果能打通产业上中下游，提供数字化产业平台，或许能帮助中小机构提升服务水平，促进行业良性发展。”金星表示。

《医疗美容广告执法指南》、《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》等行业规范陆续出台，推动医美行业进入合规、健康发展的新阶段，如何提升医美消费信任，推动行业良性发展，是社会关注的热点。近年来，新氧从促进专业提升、推动合规发展、践行社会公益等方面，持续践行医美企业社会责任。

“医生是医美行业的核心。”金星表示，为了解决专业人才缺失这一行业痛点，2020年，新氧参与创立国内首个由专家评委评审评分的医生榜单,并通过医美教育基金、共享医院、校企合作、绿宝石金针赛等，促进行业专业人才培养。今年，绿宝石榜单进一步升级，聚焦医生特色技术，结合求美者案例和评价，提升医生价值。同时，新氧将继续联合机构举办专业赛事和培训，促进国内外技术交流和提升。

在推动行业合规发展方面，新氧严格把控平台机构、医生资质认证和商品信息、社区内容审核，加强定期质检与巡查，营造放心舒心的消费环境。2020年，新氧联合中国整形美容协会，启动中国医美行业自律行动，并于同年推出全新的《新氧商家经营管理规则》，重点对医美用户履约保障做出11项行为约束。2023年，新氧发布“安心商家”榜单，携手机构，提升履约保障能力。截至2023年12月，已有116家机构入选，遍布30余个城市。据新氧平台数据。2023年，平台投诉满意度达96.15%。

在践行社会公益方面，2021年，新氧成立新氧公益基金会，发挥在体表缺陷救助领域的医疗专业优势，通过“新氧美丽计划”的医疗救助、乡村义诊、 夏令营等活动，开展聚焦整形外科领域的医疗救助。截至2023年12月，“新氧美丽计划”已经累计救助患者364位，开展“乡村振兴”健康帮扶，举办10场义诊活动，直接投入的救助资金为700万余元。三年来，“新氧美丽计划”已筛查近1000名患者的救助申请。

新氧集团董事长兼CEO金星表示：“未来，我们将在培育壮大新型消费，大力发展数字消费、健康消费等方面，继续发挥平台优势和医疗专业技术优势。未来5到10年，努力让1亿中国人享受优质平价的医美服务，联合行业伙伴开展体表缺陷救助行动，履行医美企业的社会责任。”