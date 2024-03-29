老年课堂开讲 第四届“人民健康之星”科普行动走进河南新乡 

“走，一起‘听课’去！今天有大医院的专家现场给咱老年人讲健康科普，还有健康达人分享健康生活经验。”

第四届“人民健康之星”科普行动走进河南新乡

3月27日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、大参林佐今明大药房参与的第四届“人民健康之星”科普行动（河南站）在河南省新乡市启动，为当地居民提供慢病防治健康科普、安全用药咨询、慢病筛查等健康服务。现场，许多慕名而来的中老年人打卡“健康签名墙”，并在健康科普及咨询环节踊跃提问，主动学习了解慢病防治知识，提高自身健康素养。

春季乍暖还寒，气温波动较大，容易引发心脑血管疾病。“人民健康之星”科普行动（河南站）邀请新乡医学院第三附属医院心血管内科三病区主任李波现场授课，为现场群众作《心脑血管疾病防治与安全用药》科普讲座，并为大家解疑答惑。“通过李主任的讲解，我才发现自己之前对疾病有很多错误的认知，这场讲座真是‘及时雨’。”“爸妈平时总喜欢转发一些网络‘伪科普’，这次特地带爸妈来听专家的专业科普，感谢‘人民健康之星’去伪存真。”讲座现场，多位观众纷纷点赞。

作为本次科普行动的参与方代表，大参林佐今明大药房健康管理股份有限公司总经理杨啸说，作为直接服务社区居民的医药单元，连锁药店在助力社区居民健康方面能够发挥积极作用。“未来，大参林佐今明大药房将积极参与‘人民健康之星’科普行动各项工作，助力普及疾病防治知识，引导居民了解掌握科普知识、践行健康生活方式，并在产品创新、服务创新方面不断探索，持续为保障居民健康贡献企业力量”。

以岭药业相关项目负责人任计辉说，中医药在慢病防治中具有特色优势，以岭药业将以中华通络养生八字经（通络、养精、动形、静神）为引领，推动慢病防治新理念惠及更多人群。同时，作为参与方之一，以岭药业将积极参与各项公益事业，推动“人民健康之星”项目落地实施，助力传播健康知识，普及健康理念，并通过寻找慢病患者中疾病管理良好的优秀案例进行分享，进而让更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验，提高大众健康素养，助力“健康中国2030”建设。

在第四届“人民健康之星”科普行动（河南站）启动后，以岭药业向大参林佐今明大药房捐赠400本《通络护心脑》健康科普图书，用于免费向周边居民分发阅读，多形式助力慢病防治关口前移。

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了慢病管理经验。新乡医学院第三附属医院心血管内科李波、徐海燕两位专家在现场为大家提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。另有多个社区连锁药店同步开展健康服务，为当地居民带来“健康福利”。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国20余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。