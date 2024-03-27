“2024光明之路泰兴行”活动正式启动

2024年3月22日，“2024光明之路泰兴行”活动在春日暖阳中正式启动。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院视光学科、白内障与晶状体屈光手术学科组成眼科专家医疗队，在医院院长周行涛的带领下，赴江苏省泰兴市人民医院开展合作交流及义诊活动，为当地居民提供了高水平的眼科医疗服务，传递关爱与温暖。

本次光明行以人民群众健康需求为导向，推动互联网+医疗健康、远程医疗的建设和运营，探索区域协同医疗服务新模式，以实现合作共赢。此次活动不仅体现了公立医院在履行社会责任方面的积极作为，更是对国家眼健康事业发展的有力推动。

3月22日早上，公益活动启动仪式顺利举行。泰兴市人民医院副书记刘阳晨致欢迎词，并介绍目前眼科工作开展情况。随后，医院周行涛院长致辞，向与会者介绍医院眼科基本情况，并指出一老一少是“光明之路”的重点帮扶对象。未来，医院视光学科和白内障与晶状体屈光手术学科两大优势学科，将与泰兴市人民医院进一步合作，深化长三角医疗一体化。

接着，医院门急诊办公室/互联网医院办公室主任谢诗蓉、视光学科主任王晓瑛，以及白内障与晶状体屈光手术学科主任竺向佳致辞，希望未来可以与泰兴市人民医院建立更深入合作，拓展业务范畴。本着“资源整合、统一高效、互联互通、信息共享”的建设原则，双方签署医院共建协议。

启动仪式结束后，公益活动紧锣密鼓地展开。此次光明行公益活动主要分为五个专场，涵盖多个层面和受众，以满足不同需求。

退伍军人义诊。周行涛院长、王晓瑛主任、竺向佳主任、于志强主任医师在泰兴市人民医院门诊诊室内，为泰兴市退伍老兵进行详细的眼科检查，耐心、专业地向老兵及其家属解释眼部情况。泰兴市人民医院积极配合，开设了绿色检查通道，以确保义诊活动的高效进行。

门诊大厅义诊。在医院门诊大厅，姚佩君主任医师、张可可副主任医师、齐姣医师、郑凯文博士、王澜博士、康晴博士开展了义诊活动。现场共接诊了150余名患者，诊断出了脉络膜新生血管、黄斑水肿、青光眼、白内障、翼状胬肉、干眼症、屈光不正等眼病，并为每位患者逐一提供建议和后续转诊安排。

公益白内障手术。公益白内障手术由季樱红教授带队，荣先芳副主任医师、唐雅婷副主任医师、徐旭炯护士长等白内障专科医护人员共同参与。季樱红教授和荣先芳副主任医师先后为四位患者成功施行白内障手术。整个手术过程，团队协作紧密，从术前检查评估到术中质量控制再到术后复诊患者，以严谨的态度和专业水平，为患者的光明保驾护航。

专题分享交流会。医疗队为泰兴市人民医院的医护人员带来了5场专题分享，内容涵盖管理、信息化、医疗、护理等多个层面，为后续双方医院共建打下基础。

谢诗蓉主任首先介绍了“AI辅助下的EHRs系统”。信息中心主任叶正强接着介绍了互联网专科医院建设过程。徐旭炯护士长以“眼科日间手术——规范化管理”为题进行了专题分享。随后，黄佳副主任医师就近视防控及治疗的前沿进展进行了交流分享。最后，张英蕾主治医师围绕白内障手术处理及常见并发症进行了汇报分享。

近视小飞侠入校科普。医院“近视小飞侠”志愿者团队一直坚持眼健康筛查公益和近视防控科普推广。沈阳主治医师前往泰兴市根思实验学校，为在校师生进行了题为《爱护眼睛 拥抱光明》的科普讲座，帮助在校学生树立科学的近视防控观念，提高爱眼护眼意识，现场同学们反应热烈。讲座结束后，医院沈阳医生、蔡海蓉老师及活动志愿者向学生代表们赠送了科普书籍，并合影留念。

“2024光明之路泰兴行”活动中，医院医疗队开展了形式多样性的公益活动，不仅为当地居民提供了优质的医疗服务，更通过专业分享和科普宣教活动提升民众对眼健康的认知水平。活动更为我院与泰兴市人民医院未来的合作与发展奠定了基础。

未来，医院希望通过优质资源纵向整合、扩大优质医院服务辐射能力、提高基层医院诊疗技能，为实现眼健康事业的共同愿景不懈奋斗。