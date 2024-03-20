春分：平分春色，调和阴阳

“岁时春已半，人间正芬芳”，3月20日，在柔暖的阳光里，我们迎来二十四节气中的第四个节气——春分。此时节，春江暖，百花开，莺婉转，燕归来，一幅美不胜收的春景图就要向我们展开了。

燕子归来百花开

每年的3月20日前后，当太阳到达黄经0度时，春分就到来了。春分，古时又称为“日中”“日夜分”。“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平”。一个“分”字，道出了春分的两层含义：一方面指这一天白天、黑夜的时间平分，另一方面指春季的平分。因此，春分是一年四季中阴阳平衡、昼夜均等、寒温各半的时期。

民间有句谚语“春不分不暖，夏不至不热，秋不分不凉，冬不至不冷”，这“二分二至”成了最能代表四季特征的标准节气。如果说冬至和夏至的关键字是“极”与“最”，那么春分和秋分的关键字就是“平”与“均”。在春分和秋分这两天，太阳几乎直射地球赤道，全球各地几乎昼夜等长，没有极昼极夜现象，在北极点和南极点附近，可以观测到太阳整天在地平线上转圈的特殊现象。春分之后，北半球各地昼渐长夜渐短，南半球各地昼渐短夜渐长。随着光照时间的增多，气温逐渐升高，我国大部分地区进入一年中升温最快的一段时间，越来越多的地区投入春的怀抱。

春分有三候：一候玄鸟至；二候雷乃发声；三候始电。玄鸟即燕子，在古人看来，燕子“春分而来，秋分而去也”，随着天气变暖，燕子从南方飞回到北方，开始衔草含泥、筑巢繁育；春分时节，南方大部分地区初雷已经响过，黄河流域才开始陆续听到第一声春雷，而闪电这种因冷暖空气激烈碰撞而产生的天气现象，要等春分第三候才能看到。

“春分到，百花俏”。走过了立春、雨水和惊蛰，大江南北暖意融融，春风千里，吹开百花，岸柳青青，油菜花香，桃红李白迎春黄。此时天气虽然已日渐暖和，但昼夜温差较大，冷暖交替反复，有时短暂性的气温升高，很容易给人造成“夏天来了”的错觉。因此，我国自古就有“（农历）二八月，乱穿衣”的说法。这一时期的风也时常表现出两张面孔，时而“吹面不寒杨柳风”，时而“狂风忽扫万枝花”，温柔时像一双手抚慰人心，狂暴时又不留情面。民间有“春分风不小，要防痛深扰”的说法，此时要谨防受凉，防止腹痛腹泻，根据天气变化随时调整穿着，早晚适当添加衣物，注意首、足两头保暖，以防疾病袭扰。

晒头晒背以补阳

春分是“四时八节”之一，其重要性毋庸置疑。与之相伴的还有许多习俗，其中一项十分可爱有趣，那就是“立蛋”。

“日月阴阳两均天，玄鸟不辞桃花寒。从来今日竖鸡子，川上良人放纸鸢。”中国自古就有春分立蛋的传统，有人说这天如果能把鸡蛋竖起来，意味着接下来的日子都会有好运相随。立蛋玩法简单易行且富有趣味：取一枚新鲜鸡蛋，多加尝试，想办法把它在桌子上竖起来，即为成功。据史料记载，这个传统起源于4000年前，民间传说，春分这天最容易把鸡蛋立起来。实际上，这种说法并没有科学依据，要想立蛋成功，重点在于掌握平衡技巧。不知从何时起，这项发源于中国的民俗，已经走出国门、风靡世界，有人还为此申请了吉尼斯世界纪录。到了春分这天，世界上有不计其数的人做“立蛋”试验。

有人好奇，春分立蛋为什么立的都是鸡蛋呢？在古人看来，“鸡”与“吉”谐音，鸡是吉祥的动物，鸡蛋代表了吉祥的孕育和生成，由此，春分立蛋不仅蕴含着人们欢庆春天的喜悦，也有留住春天、孕育生命的美好祝愿。

为什么春分要立蛋？有一种说法是春分日昼夜等长，具有平衡之意，在这一天立蛋意在提醒人们注意阴阳平衡，让身体更加健康。《黄帝内经》说“春夏养阳，秋冬养阴”，养生讲究顺应四时季节的变化进行调养。正所谓春生、夏长、秋收、冬藏，春天是生发的季节，阳气逐渐生发、生长，此时应特别注意养护好体内的阳气。

俗话说“晒春阳，胜吃药”。春天的太阳温和舒适，不少老年人喜欢在公园里、街巷中坐着晒太阳，有的晒着晒着就睡着了。中医认为，晒太阳是补充体内阳气最简单的方法，它不仅可以温煦体内的阳气、强健骨骼，还可以提升免疫力、排解抑郁情绪。中医主张，晒春阳重点在头顶和后背。头为“诸阳之首”，是全身阳气汇聚的地方，百会穴位于头顶正中，是百脉汇聚之处。晒太阳时，注意避风，同时让阳光晒过头顶，最好能晒到正午的阳光，一般每次半小时即可，这样有助通畅百脉，调补阳气。民间有句俗语“养背就是养全身”，中医认为，背为阳，腹为阴，避风晒背能暖背通阳，疏通背部经络，对心肺大有裨益，可起到补充人体阳气的作用。如果背部受冷，则风寒之邪极易通过背部经络入侵，伤及阳气而致病，年老体弱或久病虚损之人易旧病复发，并加重病情。现代医学证实，人的背部皮下蕴藏着大量的免疫细胞，通过晒太阳可以激活这些免疫细胞，达到疏通经络、流畅气血、调和脏腑、祛寒止痛的目的。

宜趁东风放纸鸢

春分时节，民间流行吃“春菜”。春菜可不是指某一种特定的蔬菜，而是春天里一些绿色蔬菜的统称，例如苋菜、香椿、春笋、韭菜、荠菜等，这些时令蔬菜不仅鲜美可口，而且有丰富的营养价值。清代人称春天采摘、食用香椿的嫩叶为“吃春”，有迎接新春之意。在中医看来，香椿味苦、性寒，有清热解毒、健脾开胃的功效。香椿有多种吃法，如香椿芽拌豆腐、炸香椿鱼。此外，春天还可食用很多春芽，如蒜苗、豆苗等，以预防春季常见的呼吸道感染。

“吃了春分饭，一天长一线。”一位网友这样回忆儿时的春分滋味：“春分那天，家里是春菜的盛宴。生长在田埂边、坡地里的各种野菜，会在当天占据整个餐桌，或凉拌，或清炒，或和面，祈求身强力壮。美味的野菜是大自然的馈赠，在我的味蕾绽放清新之感。我咀嚼着野菜，仿佛大自然就在我的口齿之间。”一到春天，那些生长在田埂边、坡地间、树丛下的各种野菜，就是大自然的馈赠，人们会准确地辨识，娴熟地采撷，将它们收归厨房、汇集于舌尖。

在中医看来，春分属于仲春，肝气旺，饮食宜“省酸增甘，以养脾气”，适当选用辛、甘温之品，忌酸涩。煲汤喝既可补充人体在季节过渡时需要的水分，又可增加蛋白质的摄入，有助于增强人体抵抗力。此外，春季阴雨连绵易生湿邪，可食用姜、葱、韭菜、淮山药土豆、鲤鱼、鲫鱼等食物，以外散寒湿、健脾祛湿。

“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。”春分一到，风和日丽，正是放风筝的好时节。古人相信放风筝可以放掉“晦气”——在风筝上写下自己的名字，将风筝放飞，然后剪断，“晦气”就被带走了。其实，放风筝还有一定的防病康复作用，《续博物志》记载，放风筝时，“引丝而上，令小儿张口仰视，可以泄内热”。在漫长的冬季，人们久居室内，内热积聚，气血郁结，急需充足的日光和新鲜的空气沐浴涤荡，以促进全身血液循环。春天放飞风筝时，人们踏着松软的泥土来回跑动，放线收线，一张一弛，引颈远眺，极目云天，远望风筝千姿百态，真是美哉！可见，放风筝不仅可以舒展筋骨、开阔心胸，还有助于调节视力、消除眼肌疲劳、预防近视。

春已过半，白昼渐长，沐浴在融融春光里，让我们放飞美丽心情，收获健康体魄。