今日春分 养生讲求“平和”

今年的3月20日是二十四节气中的春分。春分是一年中昼夜平分、阴阳各半的时间。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，春分时节养生要顺应此时阴阳平衡的节气特点，讲求“平和”，以和为贵，以平为期。

起居宜平

春分时节，作息宜适当晚卧早起，但不宜超过夜晚11点，因为熬夜会耗伤人体正气，并影响次日阳气升发。为缓解春困，可适当午睡，时间不宜超过30分钟。此外，春分穿衣也讲求“平”，要根据寒热适时增减，以“下厚上薄”为宜，做到“勿寒极，勿太热”，且衣服应当宽松柔软。

饮食宜平

春分时节，在饮食上应力求中和，保持寒热均衡，切忌大寒大热。如在烹调鱼、蟹等寒性食物时，佐以葱、姜、酒、醋类温性调料，以防菜肴性寒偏凉；又如在食用韭菜、大蒜等助阳类食物时，配以蛋类滋阴之品，以达到阴阳平衡之目的。同时，饮食还应以清淡为主，宜甘少酸，并根据个人体质情况进行饮食调整。

情绪宜平

春分时节，脏腑功能逐渐活跃，加之气候多变，人体内环境也随之变化，影响肝气的条达舒畅，易引起情绪波动。因此，要注意关注自己的情绪，找到合理的宣泄方式、抒发情感，及时调整心态，调神养气。例如，可与好友结伴郊游，接触大自然，保持身心平衡。也可适当喝些玫瑰花或菊花茶，以疏肝解郁，提振精神。