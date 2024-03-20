春季特应性皮炎来袭 专家提醒治疗要落实长期管理

新华社北京3月19日电（记者沐铁城）近期，随着气温升高、万物复苏，不少人出现红疹、瘙痒难耐等春季过敏症状，有的甚至会反复发作，严重影响睡眠，打乱正常生活节奏。对此，中日友好医院副院长、皮肤科主任崔勇提醒，这有可能是特应性皮炎在作祟，应对关键在于落实全年龄段患者长期规范管理。

崔勇介绍，特应性皮炎被称为皮肤科的“第一大病”，是一种由2型炎症反应引起的慢性皮肤疾病，以瘙痒反复发作和皮疹为主要症状。特应性皮炎容易伴发过敏性鼻炎、哮喘等症状，有共病风险，累及患者的全生命周期。2023年最新流行病学调研显示，中国成人和儿童特应性皮炎患者人数占全球首位，患者人数在近20年处于持续上升趋势，成为不容忽视的公共卫生问题。

除了患者群体庞大，特应性皮炎“反复复发”的疾病特性也为患者带来巨大负担，成为需要长期管理的重要原因。数据显示，患者每年约有1/3的时间处于复发期，这意味着患者长期反复遭受剧烈瘙痒、皮损，以及面临睡眠中断等问题，对成长发育、学业、事业等造成影响。

“厘清疾病机制对特应性皮炎长期规范治疗和管理至关重要。”崔勇表示，实际诊疗过程中，仍存在注重急性症状控制而忽略长期维持管理的情况。“2型炎症是特应性皮炎的核心发病机制，针对2型炎症的‘对因治疗’尤为关键。应对‘复发’难题时，无论医生还是患者都需奉行‘长期主义’，长期规范管理应以1年起步设定治疗目标，并做到精准治疗，这样有助于不同年龄段患者回归正常生活。”

目前，在强化长期管理、提升疾病相关诊疗水平方面，专诊能力建设愈发关键。中华医学会皮肤性病学分会主任委员高兴华表示，专诊建设是落实“专病专治”，帮助患者实现长期管理的重要手段。

“我国现有的特应性皮炎专诊数量较有限，对于疾病早期阶段的标准和治疗目标需更加清晰。”高兴华说，希望能以三级医疗机构和皮肤专科医院、儿童医院为载体，通过推广使用统一的疾病评估工具和材料、建立专诊建设示范单位、建立特应性皮炎专病门诊建设标准、促进区域专诊和专科医联体建设等方式，加强专诊建设，推动学科高质量发展。