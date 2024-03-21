世界睡眠日：健康从睡个好觉开始

3月21日是第24个世界睡眠日，主题为“健康睡眠 人人共享”。在中国医师协会睡眠医学专业委员会日前举办的2024世界睡眠日科普讲座暨全国大型义诊活动启动会上，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林等多位专家重申，睡眠是生命最基本的构成，睡眠也是健康的基础，享有健康的前提必须享有好的睡眠。

睡眠问题尚未引起足够重视

睡眠是一个复杂的生理过程，与清醒时相比，睡眠期间大多数生理功能会发生改变，例如心率、动脉血压、体温、激素分泌及免疫功能等。

“睡眠对健康的影响非常大，良好的睡眠能让大脑得到恢复，把大脑一天产生的垃圾‘清零’。”陆林指出，睡觉以后脑子变得清醒就是这个道理。

良好的睡眠不仅可以增强记忆力，还可以增加人体免疫力，降低感染疾病的风险。陆林谈及自身的经历，遇有感冒发烧，他都是凭借良好睡眠和丰富饮食得到了快速康复，可见睡眠非常重要。

陆林的团队曾做过一项研究，结果发现，孕妇的睡眠质量直接关乎孩子的身体健康，如果睡不好，出现早产的风险也随之提高。

“从医学上来说，睡眠问题涉及各个科室”，睡眠问题会增加糖尿病、心血管疾病、阿尔茨海默病等疾病的风险，而睡眠障碍还会增加各种各样的精神疾病风险。陆林建议，每位医生都要了解睡眠健康的知识。

那么，优质睡眠是什么样的？“睡眠是个体差异非常大的主观体验，对睡眠的标准并没有一个完全定论。”首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠中心主任、中国医师协会睡眠专业委员会常务委员郭兮恒介绍，如果个人感觉睡得好，次日精神状态充沛，这就是比较好的睡眠。从医学角度来说有几项具体指标，例如应在晚上10~11点入睡；成年人的睡眠时长一般需要七八个小时；睡醒后反应敏捷、心情愉快。

“少睡眠多刷题”是本末倒置

人的一生有三分之一的时间在睡眠中度过，对处于快速生长发育阶段的儿童而言，睡眠的时间则需要更长。“健康良好的睡眠不仅能促进孩子的体格生长，还有助于脑发育、语言、认知及社会情绪发展。”陆林强调。

一项对17182名3~4岁学龄前儿童从初入园始开展的3年追踪研究显示，这一年龄段儿童睡眠问题如得到缓解，可能会有利于其情绪行为问题的改善。在研究中，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心发育行为儿科江帆教授、王广海研究员团队还发现，持续存在的睡眠问题或者新发的睡眠问题，与情绪行为问题的发生密切相关。

在儿科门诊中，睡眠问题是常见的就诊原因。首都医科大学附属北京儿童医院睡眠中心主任、中国医师协会睡眠专业委员会常务委员徐志飞表示，如果青少年睡眠不足，儿科医生会更关心孩子的神经认知发育问题，比如说记忆力、注意力、情绪、执行功能等问题。

“很多老师、家长根本没有意识到睡眠的重要性。很多孩子学习到深夜，一早6点多就赶着去学校早自习。少数孩子韧性比较强可以扛下来，但扛不下来的孩子会失眠、焦虑，导致身心俱疲。”陆林指出，“希望孩子少睡眠多刷题考出好成绩，这其实是本末倒置。健康在先，后是学习。”小学生、初中生至少要睡够9个小时，高中生要睡够8个小时。

睡眠医学是一门交叉学科

睡眠医学是一门交叉学科。人们在睡眠过程中如发生不正常的生理现象，医学可以检测到。“我们已认识和发现90多种睡眠疾病，通过治疗，病人可以恢复正常的生活。”清华大学附属北京清华长庚医院专科部部长、中国医师协会睡眠专业委员会主任委员叶京英表示。

通过持续十几年的努力，我国各地已经建立了2000~3000家睡眠医学中心。“我们的巡讲活动在当地培养了大批从事睡眠医学专业的医生，包括基层医院的医生。同时，建立了考核和评价标准，培养达到国家标准的睡眠监测技师，为公众提供精准的睡眠诊断。”叶京英介绍。

如何才能睡个好觉？可以通过中度运动改善睡眠，有氧运动比无氧运动要好；睡前尽量放松，建立卧室、床和睡眠强有力的关系，不要上床看手机、打电话、看电视；避免过多地关注睡眠，如果实在无法入睡，可以用一些药物，但不建议长期服用安眠药。此外，晚餐最好在睡前两三个小时进行，七分饱足矣；白天有机会在阳光下面晒半小时，光照对夜间睡眠很有帮助；睡前可以阅读纸质书本，而不要摆弄电子产品。

专家们纷纷表示，一辈子健康，需要靠我们自己去维护。人人从我做起，从良好的睡眠开始，我们的健康才有保障，这也是举办活动的意义。

（本报记者 金振娅）