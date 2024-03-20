国家卫健委将开展为期3年的“体重管理年”活动

“2024年，我们将结合基本公共卫生服务重点人群管理等工作，进一步完善高血压、2型糖尿病等慢性病患者全生命周期健康服务。”在3月19日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，国家卫生健康委基层司司长傅卫介绍，将开展为期3年的“体重管理年”活动，促进公众了解自身体重变化，主动调整饮食，加强运动和锻炼。

“体重正常了，能够比较好地控制心脑血管病、糖尿病、高血压等多种慢性病，对健康大有益处。”傅卫表示，各级卫生机构将持续抓好基层便民惠民10项举措，通过“体重管理年”等活动，发挥非药物疗法的作用，通过运动处方、饮食处方及相关建议，做好慢性病重点人群服务。

推动卫生健康事业实现以诊疗为中心向以健康为中心的转变，是卫生健康事业高质量发展的应有之义。“十四五”国民健康规划提出要强化医防融合。2023年，国家卫生健康委推出《基层卫生健康便民惠民十项服务举措》，推进中高级职称的医师在基层机构值守门诊服务，为糖尿病、高脂血症、高血压等慢性病患者提供健康、饮食、处方等建议，帮助其通过适量运动、健康饮食等方式控制肥胖等危险因素，恢复和保持健康状态。

据介绍，为了进一步提高医防融合服务的质量和效率，优化基层慢性病健康管理服务，国家卫生健康委将指导各地开展慢性病患者分类分级的健康管理，并为乡镇卫生院和社区卫生服务中心培养具备医防管复合能力的骨干人员，发动社区单位广泛参与。

与此同时，推动基层医疗卫生机构充分发挥其与群众生产生活密切关联的特点和优势，积极推进家庭医生签约服务，增强稳定联系和联络指导，做好日常健康管理咨询和服务。

今年政府工作报告提出，扩大基层医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类。那么，如何让患者在家门口就能用上需要的基本药物？

傅卫介绍，随着基层服务能力的提升和县域医共体建设的推进，乡镇卫生院和县医院用药衔接得到进一步畅通，用药目录统一，处方实现流转。县域医共体还通过建设中心药房和共享中药房、建立基层缺药登记和配送制度等，解决乡村居民的用药问题。

据介绍，国家卫生健康委将进一步优化完善基层用药保障机制，全面梳理现有医疗卫生机构用药政策和药品使用情况，研究制定基层医疗卫生机构药品遴选指导原则，统筹基层用药目录管理，进一步扩大基层医疗卫生机构的慢性病、常见病用药种类以增强可及性。通过加强基层的药学服务水平，提升基层药品短缺应对能力，健全药品监测评价体系，持续改善基层用药状况，保证合理用药和安全用药。（记者 张佳星）