全国近视防控宣传教育月：每日充足户外活动 有助预防近视

今年3月，是我国第8个全国近视防控宣传教育月。眼睛是心灵的窗户。儿童青少年由于课业压力大、电子产品使用时间长等因素，很容易导致近视发生。北京大学人民医院眼科主任医师王凯在接受采访时表示，充足的户外活动时间，有助于孩子预防近视。

王凯介绍，户外活动预防近视主要与多巴胺有关，室外较高的光照水平会促进眼睛释放更多的多巴胺，延缓眼轴增长，从而起到预防近视的效果。此外，户外强光照射使瞳孔缩小、景深加深、模糊减少，也认为可能对抑制近视发生起到一定作用。

“一般建议每天户外活动不少于2小时，或者每周累计达到14小时，幼儿每天户外活动时间可适当增加到3小时以上。”王凯提示，如果孩子每天很难有2小时及以上的户外活动时间，可以多利用碎片化时间来补齐，如课间休息、体育课、晨练、中午的休息时间都是进行户外活动的好时机。孩子可在这些时间走出教室，望望远处，让眼睛休息一下。家长也可鼓励孩子多走路上下学，在周末去户外玩耍或运动，补充光照。

有哪些推荐的户外运动？王凯表示，球类运动是优先推荐的户外运动方式。在打球时，双眼追踪球类远近运动轨迹，可以有效锻炼眼外肌、睫状肌，促进眼部血液循环。跑步、做操、散步等也是不错的户外运动方式。总之，加强户外运动，尤其是进行有氧运动，对儿童青少年近视防控是有益处的。