北京今年再建15家母婴友好医院

昨天，北京市卫健委召开“改革创新 推进妇女儿童健康高质量发展”主题媒体沟通会。北京青年报记者从会上获悉，2023年，本市孕产妇系统服务率、3岁以下儿童系统服务率和7岁以下儿童健康服务率分别为99.47%、96.96%和99.37%，妇女常见病筛查率89.47%，妇幼健康服务持续改善。孕产妇死亡率1.56/10万、婴儿死亡率为1.50‰，较2013年分别降低83.12%和35.62%，严重出生缺陷围产期发生率较2013年降低31.8%，妇幼健康主要指标达到国际先进水平，其中孕产妇死亡率创历史最好水平。今年，本市将继续落实积极生育支持措施，建设母婴友好医院不少于15家。

本市产前筛查机构已达109家

据市卫健委妇幼健康处处长、二级巡视员郗淑艳介绍，在三级妇幼健康服务体系基础上，本市妇幼健康服务网络越来越密，全市确定婚前孕前保健机构16家、市区两级转诊机构31家，产前筛查机构109家、产前诊断机构10家，孕期心理筛查机构110家、市级转会诊机构3家，11家市级、34家区级危重孕产妇救治中心，7家市级、27家区级危重新生儿救治中心，新生儿遗传代谢病、先天性心脏病、先天性髋关节脱位等新生儿疾病筛查和0-6岁儿童听力、视力、肢体、智力和孤独症五类重点疾病筛查机构400余家、市级诊断机构17家，妇女盆底功能障碍防治筛查机构108家、诊治机构66家，两癌筛查机构125家、诊断机构34家，搭建15条分级负责、上下联动、运转高效的妇幼健康服务网络，为妇女儿童健康实现全程保障。

97%以上孕产妇开展心理免费筛查

郗淑艳表示，2023年本市15区实现孕产妇零死亡。同时，实现了各区妇幼保健院、区域医疗中心、三级助产机构新生儿科（病室）和区级危重新生儿救治中心建设两个全覆盖。消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播核心指标全面达到评估要求，成为全国首批实现母婴传播消除目标省份。在服务方面，70%机构实现流产后关爱服务标化，提升服务温度，保护生育力。在助产机构全面推行母婴友好关爱服务，提高妇幼健康安全保障、优质服务和人文关怀水平，累计建成母婴友好医院61家。推广现代产房安全分娩模式，为孕产妇提供更加安全、舒适的分娩环境，累计建成现代产房49家。关注孕产妇心理健康，为97%以上孕产妇开展孕产期心理免费筛查。

本市的妇幼健康服务模式也在不断推陈出新，例如，推广线上建立母子健康手册功能，为70%以上孕妇提供线上建册服务。推行出生医学证明线上申领，近90%的群众享有线上申领服务，实现群众“少跑腿”、服务“多跑路”。

聚焦儿童常见病推广适宜防治技术

郗淑艳透露，通过开展新生儿科（病室）能力建设评估，加强安全质量控制与全流程管理。通过重新遴选确定0-6岁儿童残疾诊断评估机构，促进转诊路径明确、诊断通道便捷、追访指导到位。此外是抓规范服务，在素质提升上有新突破。实施《北京市出生缺陷防治能力提升计划》，推动出生人口素质再提高。扩大儿童保健规范化门诊提档升级和儿童健康友好社区建设范围，促进基层儿童保健服务更规范。聚焦儿童近视、肥胖等常见疾病，推广适宜防治技术，加快儿童重点疾病防治广覆盖。

此外，还要抓好服务品质，在品牌创新上有新突破。深化爱婴爱母理念，落实积极生育支持措施，建设母婴友好医院不少于15家。深化儿童健康促进理念，在妇幼保健院建立儿童保健和常见病防治专家工作室，打造“16+X”儿童健康促进新模式。深化示范引领理念，推出一批具有示范效应的北京市儿童保健服务特色单位，树立良好行业品牌，营造全社会共同参与、支持、关爱儿童健康良好氛围。