直播预告：“淋”危不惧精准施治 揭开淋巴瘤的“伪装”

淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，主要发生在中老年人群。由于淋巴细胞遍布全身，使得淋巴瘤属于全身性疾病，几乎可以侵犯到全身任何组织和器官。加之在不同组织、器官的发病症状也不同，可谓“千变万化”，非常“狡猾”，与其他肿瘤相比，诊断和治疗更为困难。

随着现阶段医疗技术的提高，关于淋巴瘤的精准治疗，临床中有哪些新进展？积极规范的诊治会为患者带来哪些获益？为提升公众对淋巴瘤疾病的认识，3月28日（周四）11:00-12:00，浙江大学医学院附属邵逸夫医院血液科主任医师张瑾、复旦大学附属肿瘤医院淋巴瘤科副主任医师吕方芳将做客人民好医生客户端，为大家详细讲解淋巴瘤相关知识。欢迎届时收看。

专家简介

张瑾，浙江大学医学院附属邵逸夫医院血液科主任、主任医师，浙江大学医学院临床三系血液病教研室主任、浙江省医师协会肿瘤MDT专委会淋巴瘤学组副组长、浙江省医师协会血液病学分会MDS学组副组长等。

吕方芳，复旦大学附属肿瘤医院淋巴瘤科副主任医师。中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员、中国癌症康复与姑息治疗委员会委员、中华医学会上海临床流行病学和循证医学分会青年委员等。

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