广东成立青少年心理健康志愿服务总队

本报广州3月26日电 （记者洪秋婷）近日，由广东省委社会工作部、共青团广东省委指导，省志愿者联合会、省心理健康协会主办的广东省青少年心理健康志愿服务总队（以下简称“志愿服务总队”）成立仪式暨青少年心理健康教育志愿服务首场讲座在华南师范大学举行。志愿服务总队将采用“总队—分队—支队”三级架构，组建心理健康志愿服务队伍，覆盖省市县三级。

志愿服务总队首批队员由116名高校心理学科教授专家、医疗系统精神卫生心理专家主任以及中小学心理老师专业志愿者组成，心理学家、华南师范大学原副校长莫雷等6名专家担任顾问。

据悉，志愿服务总队主要面向广东省心理健康协会及联盟单位会员、各地心理协会（学会）、医疗卫生机构、大中小学校、社会心理服务机构和心理健康教育专业机构等单位，开展专业志愿者招募。此外，志愿服务总队还设立心理健康教育指导培训、心理治疗（咨询）督导、心理援助和治疗（咨询）、心理健康科普活动等专项工作组，聚焦青少年心理健康问题，在全省范围内开展青少年心理咨询、个案办理、危机干预、科普宣传等志愿服务活动。

“总队成立后将在广东全省组织千名精神心理医学专家、专业心理教师作为青少年心理健康志愿服务专家，每年培训万名青少年心理健康志愿者，举办青少年心理健康公益讲座（讲堂），助力建立一批广东省青少年心理健康志愿服务基地、开展一系列青少年心理健康志愿服务活动。”共青团广东省委相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年03月27日 13 版）