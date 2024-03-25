又到蜱虫活跃期 这些注意事项请查收

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）据无锡疾控微信公众号消息，外出游玩，谨记做好个人防护，预防蜱虫叮咬，警惕发热伴血小板减少综合征。

发热伴减少综合征（简称“发热伴”），是一种由发热伴血小板减少综合征病毒引起的新发急性传染病。主要经带毒蜱虫叮咬感染，还可在无防护情况下通过接触感染动物或患者的血液、分泌物、排泄物及其污染物造成感染。多发于春、夏季。

如何预防蜱虫叮咬？无锡疾控提醒注意以下事项：

一是尽量避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入此类地区，应做好个人防护，穿浅色长袖衣裤，并扎紧袖口、裤脚和领口，佩戴帽子，尽量不要穿凉鞋；

二是户外活动前使用含有0.5%氯菊酯的产品处理衣物、靴子和露营装备，并通过多次喷洒以维持保护效果，使用驱虫剂（含有柠檬桉或避蚊胺成分）涂抹裸露皮肤，儿童应按说明书使用驱避剂；

三是野外归来要更衣，检查身上、衣物、宠物体表是否有蜱附着，回家后及时洗澡，检查腋窝、腹股沟、头皮、颈部、腰部及脚踝下方等皮肤褶皱、薄弱部位有无蜱附着；

四是农村家庭要清理住家附近的环境卫生，清理杂草，清除垃圾，打扫禽畜圈舍，避免蜱虫孳生。家畜、家禽等采用圈养，减少野外放牧。清理和杀灭杂草中和饲养家畜（宠物）身上的蜱。并注意切勿徒手捕捉宠物身上的蜱虫或其他寄生虫并进行挤捏。

如果被蜱叮咬，可用酒精涂在蜱虫身上，使蜱虫头部放松或死亡，再用尖头镊子垂直向上取出蜱虫。切勿捏、拽、用火或者其他东西刺激蜱虫，避免蜱虫头部残留体内。如无把握，应尽快前往正规医院进行处理。取出蜱虫后，再用碘酒或酒精局部消毒伤口，并密切观察身体状况2周，如出现发热、叮咬部位发炎破溃及红斑等症状，应及时就医，并告知医生可能的蜱虫暴露史，以便及时进行治疗。