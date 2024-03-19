科技进步，助优质医疗资源下沉基层

一张心电图，几秒钟即可传输至市医院，由专家完成诊断，线上出具报告传回村卫生室。在海南，越来越多的群众在家门口就能享受更高质量的就医服务。这是记者走访多地发现的变化。这种转变离不开5G远程诊疗平台的落地应用，更是对先进科技助力基层医疗发展的生动诠释。

组建各种形式的医联体，推动院区结对帮扶，打造县域紧密医共体……近年来，国家不断完善医疗卫生服务体系建设，增强基层医疗服务能力。科学技术的推广普及为优质医疗资源下沉提供了强有力的抓手，让过去不曾设想的场景变为现实。

拓展就医检查项目。受益于科技的革新，百姓能享受到越来越多的医疗服务项目。有了技术上的保障，基础疾病通过村卫生室进行初筛，再根据患者病情分级诊疗，既可以最大程度激活村级医疗效能，尽可能做到“小病不出村”，又可以缓解上级医疗机构诊疗压力。

提升诊疗服务能力。过去，基层医疗卫生机构从业人员因专业知识相对薄弱，很多时候只能粗略判断病情，无法对症施治，容易耽误病情。如今，通过5G网络不仅能进行全科医生系统培训，提升村医专业知识，还可利用远程平台与上级医院专家讨论病情并出具报告，打造出一个技能学习和临床操作平台。长久以往，将有利于基层医疗卫生机构诊疗能力的提升。

建设健康管理阵地。在广大基层地区要实现以治病为中心向以健康为中心转变，必须提升医疗卫生机构和医护人员的服务能力，使之既能防病治病，又能管理健康。只有这样，才能强化重点人群和重大疾病综合防控，从源头上预防和控制重大疾病。健康管理需要长时间动态监测身体各项指标，并进行分析得出指导方案。在科技的支持下，村卫生室不仅可以实现相关医学健康数据监测，还可以通过网络录入终端完成村民个人健康建档，形成个性化的管理方案，为基层群众提升身体素质打牢基础。

基层医疗卫生机构是人民群众健康的守护者。如何让优质资源持续下沉、让老百姓更满意，是一项长期工程。近些年，科技赋能为这项工程提供了一种新的解题思路。相信随着科技的不断进步，优质医疗资源下沉基层会更通畅，惠及更多群众。

《 人民日报 》（ 2024年03月19日 13 版）